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ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПРОЖИВУТ ОТ 2-х НЕДЕЛЬ ДО 4-х ЛЕТ... Сенсационное заявление профессора-онколог Рамина Иманова.
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51530 views • December 10, 2021
30 ноября 2021 года в Харькове состоялась встреча с легендарным лекарем, доктором, профессором, онкологом, нейрохирургом, Рамином Имановым. Лекарь, который успешно лечил людей в лучших клиниках мира сделал сенсационное заявление о происходящем в мире.
02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроединие, вред свиннины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", трамбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Рамир Иманов - специалист в области нейрохирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор.
Родился 10 июля 1977 г.Баку, Азербайджан
В 2000 Первая медицинская академия имени Сеченова.
В 2001 ординатура в больнице им.Виноградова по специальности нейрохирург
В 2002 году окончил аспирантуру НИИ им. Бурденка
В 2003 году защитил дисертацию по теме «Опухоль головного мозга»
В 2004 году переподготовка в НИИ им.Герцена по програме «Онкология»
2002-2005 г. научный сотрудник НИИ им. Бурденка
2005-2007 г. военная медицинская академия Гюльхане, Турция. Врач нейрохирург
2007-2009г. больница Шимона Переса, Израиль.Врач нейрохирург.
2009 г. Кливленд, Америка. Врач нейрохирург, онколог
2009 г. курс «Онлогия» Оксворд, Англия
2009-2014 г. Москва НИИ им. Бурденка. Врач нейрохирург, онколог.
В 2008 – 2010 г. присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Герцена
В 2014 году присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Бурденка
2014-2019г. клиника Шарите, Германия. Нейрохирург, онколог.
2017 г. профессор университета Каролинска, Швеция
Женат, двое детей.
Поскольку ютуб постоянно удаляет видео, вот ссылка на другом ресурсе:
https://bastyon.com/index?video=1&;v=eba7c5a21a4bb86e46d994e46d5cb0695c83c16741fad2d004e0a5ed78dadaf2
02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроедение, вред свинины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", тромбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.
02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроединие, вред свиннины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", трамбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Рамир Иманов - специалист в области нейрохирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор.
Родился 10 июля 1977 г.Баку, Азербайджан
В 2000 Первая медицинская академия имени Сеченова.
В 2001 ординатура в больнице им.Виноградова по специальности нейрохирург
В 2002 году окончил аспирантуру НИИ им. Бурденка
В 2003 году защитил дисертацию по теме «Опухоль головного мозга»
В 2004 году переподготовка в НИИ им.Герцена по програме «Онкология»
2002-2005 г. научный сотрудник НИИ им. Бурденка
2005-2007 г. военная медицинская академия Гюльхане, Турция. Врач нейрохирург
2007-2009г. больница Шимона Переса, Израиль.Врач нейрохирург.
2009 г. Кливленд, Америка. Врач нейрохирург, онколог
2009 г. курс «Онлогия» Оксворд, Англия
2009-2014 г. Москва НИИ им. Бурденка. Врач нейрохирург, онколог.
В 2008 – 2010 г. присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Герцена
В 2014 году присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Бурденка
2014-2019г. клиника Шарите, Германия. Нейрохирург, онколог.
2017 г. профессор университета Каролинска, Швеция
Женат, двое детей.
Поскольку ютуб постоянно удаляет видео, вот ссылка на другом ресурсе:
https://bastyon.com/index?video=1&;v=eba7c5a21a4bb86e46d994e46d5cb0695c83c16741fad2d004e0a5ed78dadaf2
02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроедение, вред свинины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", тромбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.
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