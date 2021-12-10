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ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПРОЖИВУТ ОТ 2-х НЕДЕЛЬ ДО 4-х ЛЕТ... Сенсационное заявление профессора-онколог Рамина Иманова.
moskva3rim
moskva3rim
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51530 views • December 10, 2021
30 ноября 2021 года в Харькове состоялась встреча с легендарным лекарем, доктором, профессором, онкологом, нейрохирургом, Рамином Имановым. Лекарь, который успешно лечил людей в лучших клиниках мира сделал сенсационное заявление о происходящем в мире.

02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроединие, вред свиннины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", трамбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Рамир Иманов - специалист в области нейрохирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор.

Родился 10 июля 1977 г.Баку, Азербайджан

В 2000 Первая медицинская академия имени Сеченова.

В 2001 ординатура в больнице им.Виноградова по специальности нейрохирург

В 2002 году окончил аспирантуру НИИ им. Бурденка

В 2003 году защитил дисертацию по теме «Опухоль головного мозга»

В 2004 году переподготовка в НИИ им.Герцена по програме «Онкология»

2002-2005 г. научный сотрудник НИИ им. Бурденка

2005-2007 г. военная медицинская академия Гюльхане, Турция. Врач нейрохирург

2007-2009г. больница Шимона Переса, Израиль.Врач нейрохирург.

2009 г. Кливленд, Америка. Врач нейрохирург, онколог

2009 г. курс «Онлогия» Оксворд, Англия

2009-2014 г. Москва НИИ им. Бурденка. Врач нейрохирург, онколог.

В 2008 – 2010 г. присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Герцена

В 2014 году присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Бурденка

2014-2019г. клиника Шарите, Германия. Нейрохирург, онколог.

2017 г. профессор университета Каролинска, Швеция

Женат, двое детей.

Поскольку ютуб постоянно удаляет видео, вот ссылка на другом ресурсе:
https://bastyon.com/index?video=1&;v=eba7c5a21a4bb86e46d994e46d5cb0695c83c16741fad2d004e0a5ed78dadaf2

02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.
03:00 о протоколах лечения кори.
06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроедение, вред свинины и мяса.
10:00 анализ воздуха и химический пневманит.
11:00 лечение от хим.отравления.
12:30 ИВЛ и страх убивают.
16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.
20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.
23:30 состав вакцины.
28:30 исследование "современной вакцины"
33:00 изменение генома человека.
37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.
40:00 болезни молодеют.
44:00 дезинфекторы и химический пневманит.
46:30 масочный режим и вирусы.
49:00 снятие отёка лёгких и лечение.
59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", тромбозы и онкология.
01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".
01:09:00 детская вакцинация.
01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.
Keywords
medicinagenocidapokalipsisvakcinaciya
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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