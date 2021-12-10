ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПРОЖИВУТ ОТ 2-х НЕДЕЛЬ ДО 4-х ЛЕТ... Сенсационное заявление профессора-онколог Рамина Иманова.

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51530 views • December 10, 2021





02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.

03:00 о протоколах лечения кори.

06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроединие, вред свиннины и мяса.

10:00 анализ воздуха и химический пневманит.

11:00 лечение от хим.отравления.

12:30 ИВЛ и страх убивают.

16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.

20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.

23:30 состав вакцины.

28:30 исследование "современной вакцины"

33:00 изменение генома человека.

37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.

40:00 болезни молодеют.

44:00 дезинфекторы и химический пневманит.

46:30 масочный режим и вирусы.

49:00 снятие отёка лёгких и лечение.

59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", трамбозы и онкология.

01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".

01:09:00 детская вакцинация.

01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.



ДЛЯ СПРАВКИ:

Рамир Иманов - специалист в области нейрохирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор.



Родился 10 июля 1977 г.Баку, Азербайджан



В 2000 Первая медицинская академия имени Сеченова.



В 2001 ординатура в больнице им.Виноградова по специальности нейрохирург



В 2002 году окончил аспирантуру НИИ им. Бурденка



В 2003 году защитил дисертацию по теме «Опухоль головного мозга»



В 2004 году переподготовка в НИИ им.Герцена по програме «Онкология»



2002-2005 г. научный сотрудник НИИ им. Бурденка



2005-2007 г. военная медицинская академия Гюльхане, Турция. Врач нейрохирург



2007-2009г. больница Шимона Переса, Израиль.Врач нейрохирург.



2009 г. Кливленд, Америка. Врач нейрохирург, онколог



2009 г. курс «Онлогия» Оксворд, Англия



2009-2014 г. Москва НИИ им. Бурденка. Врач нейрохирург, онколог.



В 2008 – 2010 г. присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Герцена



В 2014 году присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Бурденка



2014-2019г. клиника Шарите, Германия. Нейрохирург, онколог.



2017 г. профессор университета Каролинска, Швеция



Женат, двое детей.



Поскольку ютуб постоянно удаляет видео, вот ссылка на другом ресурсе:

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02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.

03:00 о протоколах лечения кори.

06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроедение, вред свинины и мяса.

10:00 анализ воздуха и химический пневманит.

11:00 лечение от хим.отравления.

12:30 ИВЛ и страх убивают.

16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.

20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.

23:30 состав вакцины.

28:30 исследование "современной вакцины"

33:00 изменение генома человека.

37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.

40:00 болезни молодеют.

44:00 дезинфекторы и химический пневманит.

46:30 масочный режим и вирусы.

49:00 снятие отёка лёгких и лечение.

59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", тромбозы и онкология.

01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".

01:09:00 детская вакцинация.

01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами. 30 ноября 2021 года в Харькове состоялась встреча с легендарным лекарем, доктором, профессором, онкологом, нейрохирургом, Рамином Имановым. Лекарь, который успешно лечил людей в лучших клиниках мира сделал сенсационное заявление о происходящем в мире.02:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.03:00 о протоколах лечения кори.06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроединие, вред свиннины и мяса.10:00 анализ воздуха и химический пневманит.11:00 лечение от хим.отравления.12:30 ИВЛ и страх убивают.16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.23:30 состав вакцины.28:30 исследование "современной вакцины"33:00 изменение генома человека.37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.40:00 болезни молодеют.44:00 дезинфекторы и химический пневманит.46:30 масочный режим и вирусы.49:00 снятие отёка лёгких и лечение.59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", трамбозы и онкология.01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".01:09:00 детская вакцинация.01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами.ДЛЯ СПРАВКИ:Рамир Иманов - специалист в области нейрохирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор.Родился 10 июля 1977 г.Баку, АзербайджанВ 2000 Первая медицинская академия имени Сеченова.В 2001 ординатура в больнице им.Виноградова по специальности нейрохирургВ 2002 году окончил аспирантуру НИИ им. БурденкаВ 2003 году защитил дисертацию по теме «Опухоль головного мозга»В 2004 году переподготовка в НИИ им.Герцена по програме «Онкология»2002-2005 г. научный сотрудник НИИ им. Бурденка2005-2007 г. военная медицинская академия Гюльхане, Турция. Врач нейрохирург2007-2009г. больница Шимона Переса, Израиль.Врач нейрохирург.2009 г. Кливленд, Америка. Врач нейрохирург, онколог2009 г. курс «Онлогия» Оксворд, Англия2009-2014 г. Москва НИИ им. Бурденка. Врач нейрохирург, онколог.В 2008 – 2010 г. присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. ГерценаВ 2014 году присуждена ученая степень доктор медицинских наук НИИ им. Бурденка2014-2019г. клиника Шарите, Германия. Нейрохирург, онколог.2017 г. профессор университета Каролинска, ШвецияЖенат, двое детей.Поскольку ютуб постоянно удаляет видео, вот ссылка на другом ресурсе: https://bastyon.com/index?video=1& ;v=eba7c5a21a4bb86e46d994e46d5cb0695c83c16741fad2d004e0a5ed78dadaf202:00 вирусов нет. О своих учителях: Полетаев, Воробьев, Червонская.03:00 о протоколах лечения кори.06:00 повышайте свой иммунитет. Сыроедение, вред свинины и мяса.10:00 анализ воздуха и химический пневманит.11:00 лечение от хим.отравления.12:30 ИВЛ и страх убивают.16:00 выделение вируса и ПЦР-тест.20:00 вакцинация: БЦЖ и турбекулез.23:30 состав вакцины.28:30 исследование "современной вакцины"33:00 изменение генома человека.37:30 еда, канцерогены и супермаркеты.40:00 болезни молодеют.44:00 дезинфекторы и химический пневманит.46:30 масочный режим и вирусы.49:00 снятие отёка лёгких и лечение.59:00 статистика ВОЗ по смертям от "вакцины", тромбозы и онкология.01:05:00 четыре года максимум для отравленных "вакцинами".01:09:00 детская вакцинация.01:14:00 всё из одной бочки с разными дозами. Keywords medicinagenocidapokalipsisvakcinaciya

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