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Kaip tapti PILNAVERTE, LAIMINGA, PATENKINTA IR SVEIKA MOTERIMI. Giliausios ir skaudžiausios temos.
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35 views • August 06, 2020
VEBINARAS MOTERIMS
👑 VERTÀ 👑
Kuo daugiau LAIMINGŲ moterų
Tuo daugiau LAIMINGŲ vaikų ir šeimų ❤❤
Šį kartą paliesim išskirtinai moteriškas temas,
Moteriškus skausmelius
Trugdančius mums jaustis
VERTOMIS
PILNAVERTĖMIS
LAIMINGOMIS
LAISVOMIS
PATENKINTOMIS SAVIMI
PATENKINTOMIS SAVO GYVENIMU
IR GALIAUSIAI SVEIKOMIS
Energinio gydymo kursas MOTERIMS
👑 VERTA 👑
Startuoja 8/21
Apimtis 16-20 pamokų
Užsisakant ir perkant rugpjūčio 7-14 dienomis
Kainos:
250eu be asmeninių sesijų
400eu su asmeninėm sesijom iki 3 val.
Vėliau prisijungimo kainos:
350eu be asmeninių sesijų
500eu su asmeninėm sesijom iki 3 val.
👑 VERTÀ 👑
Kuo daugiau LAIMINGŲ moterų
Tuo daugiau LAIMINGŲ vaikų ir šeimų ❤❤
Šį kartą paliesim išskirtinai moteriškas temas,
Moteriškus skausmelius
Trugdančius mums jaustis
VERTOMIS
PILNAVERTĖMIS
LAIMINGOMIS
LAISVOMIS
PATENKINTOMIS SAVIMI
PATENKINTOMIS SAVO GYVENIMU
IR GALIAUSIAI SVEIKOMIS
Energinio gydymo kursas MOTERIMS
👑 VERTA 👑
Startuoja 8/21
Apimtis 16-20 pamokų
Užsisakant ir perkant rugpjūčio 7-14 dienomis
Kainos:
250eu be asmeninių sesijų
400eu su asmeninėm sesijom iki 3 val.
Vėliau prisijungimo kainos:
350eu be asmeninių sesijų
500eu su asmeninėm sesijom iki 3 val.
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