O NOVO NORMAL

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É janeiro de 2021, o mundo está em confinamento e nossa economia está à beira do colapso.
A nova vacina permitirá que nossas vidas voltem ao normal ou marcará um ponto crucial na evolução da humanidade (uma que é impulsionada pela inteligência artificial, reimaginará o capitalismo e será governada por leis tirânicas extremas ditadas pelas elites globais) ?
The New Normal, um documentário factual de 50 minutos, investiga a Quarta Revolução Industrial, o que o 1% tem a ganhar e o resto de nós está prestes a perder.