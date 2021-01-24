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Ничто не забыто... 1-ый концлагерь в Германии для нарушителей ковидрежима (Das ist der Corona-Knast für Quarantäne-Verweigerer | Schleswig-Holstein)
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230 views • January 24, 2021
Это COVID-тюрьма для нарушителей карантина на земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии (Schleswig-Holstein, Germany). Руководство земли Шлезвиг-Гольштейн собирается разместить всех кто не соблюдает официально предписанный внутренний COVID-карантин в отдельном крыле колонии для несовершеннолетних правонарушителей в Молтсфельде уже в ближайшие несколько недель. Также на земле Баден-Вюртемберг созданы некие центральные помещения для повторных карантинных нарушителей, в Саксонии для этих целей строится «жилой комплекс» (данные центральные пункты сбора в блогосфере уже прозвали «штрафными лагерями Меркель» (Merkels Straflagern)). После того как зимой в Германии был введен жесткий локдаун, в стране заметно обострились общественные дискуссии, и сейчас некоторые сравнивают специальные изоляторы для нарушителей карантина с тюрьмами для политических заключенных, существовавшими в Восточной Германии. Доктор Кристоф Дегенхарт (Christoph Degenhart), эксперт по административному праву, рассказал в интервью Die Welt, что власти федеральных земель получили право отправлять нарушителей карантина в подобные специальные центры в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней, который был принят немецким парламентом в марте прошлого года и срок действия которого был продлен в ноябре. Очевидно, что режим Меркель не в состоянии держать одними только штрафами народ в повиновении и идет на репрессивные меры. Кто не желает подчиняться корона-диктатуре, будет помещен в лагерь для перевоспитания.
Георгий Зотов в статье "В концлагерь за нарушение карантина" полагает что если будут строить тюрьмы для «ковид-диссидентов», то там впоследствии точно найдётся кого держать:
…На днях немецкая газета «Бильд» опубликовала новость, что власти Саксонии собираются… построить тюрьму для «ковид-диссидентов» и нарушителей жёсткого карантина. Создадут новую «кутузку» в центре для приёма беженцев, открытом в 2017 году. Здание окружат забором с колючей проволокой и поставят под охрану полиции. В министерстве социальной защиты ФРГ ласково сообщили: пока в центре «ведутся работы по переоборудованию», а от подтверждения прочих подробностей мягчайше ушли. В «ковидную тюрьму» предполагается заключать граждан, каковые неоднократно злостно нарушали карантин и самоизоляцию, а также яростно отрицают существование вируса COVID-19. Власти деликатно намекнули - возможно, такие меры будут необходимы, дабы защитить законопослушных жителей от «неуправляемого поведения нарушителей». Всё это смотрится довольно мило… особенно учитывая, что первую «ковидную тюрьму» основала страна, в своё время печально прославившаяся в мире своими концлагерями.
Эпидемия COVID-19 подтвердила: в любых демократических странах политики спали и видели во сне такую диктатуру, что Сталин обзавидуется. Оттого и появились жесточайшие «антикоронавирусные» правила - как решить проблему, мы не знаем, но на всякий случай запретим. Действительно, человечество впервые за свою историю попало под тотальный карантин, и люди месяцами сидели под домашним арестом. Нам говорили - демократическое общество шёлковое и доброе. Там все такие красавчики. Там уговаривают, вежливо объясняют, и уж тем более не вводят человеконенавистнических и идиотских законов. Иначе такую партию в будущем обязательно не изберут в парламент. Но оказалось, когда политики входят в раж, они уже попросту не могут остановиться, и на выборы им плевать. Ребятам хочется срочно соревноваться друг с другом, вводя и комендантский час, и фантастического размера штрафы, и вот теперь даже сроки тюремного заключения. А это довольно-таки опасный прецедент: ведь как давным-давно общеизвестно, благими намерениями вымощена дорога в ад. И уж тем более в Германии.
далее см. на https://svpressa.ru/politic/article/287672/
Георгий Зотов в статье "В концлагерь за нарушение карантина" полагает что если будут строить тюрьмы для «ковид-диссидентов», то там впоследствии точно найдётся кого держать:
…На днях немецкая газета «Бильд» опубликовала новость, что власти Саксонии собираются… построить тюрьму для «ковид-диссидентов» и нарушителей жёсткого карантина. Создадут новую «кутузку» в центре для приёма беженцев, открытом в 2017 году. Здание окружат забором с колючей проволокой и поставят под охрану полиции. В министерстве социальной защиты ФРГ ласково сообщили: пока в центре «ведутся работы по переоборудованию», а от подтверждения прочих подробностей мягчайше ушли. В «ковидную тюрьму» предполагается заключать граждан, каковые неоднократно злостно нарушали карантин и самоизоляцию, а также яростно отрицают существование вируса COVID-19. Власти деликатно намекнули - возможно, такие меры будут необходимы, дабы защитить законопослушных жителей от «неуправляемого поведения нарушителей». Всё это смотрится довольно мило… особенно учитывая, что первую «ковидную тюрьму» основала страна, в своё время печально прославившаяся в мире своими концлагерями.
Эпидемия COVID-19 подтвердила: в любых демократических странах политики спали и видели во сне такую диктатуру, что Сталин обзавидуется. Оттого и появились жесточайшие «антикоронавирусные» правила - как решить проблему, мы не знаем, но на всякий случай запретим. Действительно, человечество впервые за свою историю попало под тотальный карантин, и люди месяцами сидели под домашним арестом. Нам говорили - демократическое общество шёлковое и доброе. Там все такие красавчики. Там уговаривают, вежливо объясняют, и уж тем более не вводят человеконенавистнических и идиотских законов. Иначе такую партию в будущем обязательно не изберут в парламент. Но оказалось, когда политики входят в раж, они уже попросту не могут остановиться, и на выборы им плевать. Ребятам хочется срочно соревноваться друг с другом, вводя и комендантский час, и фантастического размера штрафы, и вот теперь даже сроки тюремного заключения. А это довольно-таки опасный прецедент: ведь как давным-давно общеизвестно, благими намерениями вымощена дорога в ад. И уж тем более в Германии.
далее см. на https://svpressa.ru/politic/article/287672/
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