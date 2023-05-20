ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Συνέντευξη του Χάρη Κατσιβαρδά δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω

"..Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ... Δεν θα καταστούμε έρμαια του θυμικού και θα δράσουμε εκδικητικά, γιατί αυτό αιτιωδώς δεν παράγει κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα. Εδώ ευαγγελιζόμεθα την εθνική παλιγενεσία. Εδώ υπηρετούμε ένα όραμα με βάθος χρόνου. Όχι ένα θνησιγενές βραχυχρόνιο εγχείρημα... Δεν θα πάμε από τη Σκύλα στη Χάρυβδη. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Επ' ουδενί συλλήβδην σε συλλογικό επίπεδο υπάρχει μιά τέτοιου είδους τάση. Εγώ το διαψεύδω."

(...Εξέχουσα χρήση της Ελληνικής γλώσσας και άριστη διατύπωση σκέψης...! )



