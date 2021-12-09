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Dr Petrella : ils ont déja préparé la prochaine épidémie "Marburg"
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36481 views • December 09, 2021
Alerte à la prochaine Pandémie "Marburg"
Nous n'avons gardé ici que la partie 3 de la vidéo du site cogiito.com.
30 novembre 2021 : https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-alerte-a-la-prochaine-pandemie/
P.A. Jandrok : https://cogiito.com
Titre original : Courrier des lecteurs : Alerte à la prochaine Pandémie "Marburg"
Partie 1 de la vidéo : début à 8'04 : Kieran Morrissey
Partie 2 de 8'05 à 11'56" : Pr Gatti et Montanari
Partie 3 : de 11'57" à la fin : Dr Petrella
et pour la vidéo complète (les 3 parties) cf. https://www.brighteon.com/29948952-7c3f-4db0-b330-dfa64209b8df
Nous n'avons gardé ici que la partie 3 de la vidéo du site cogiito.com.
30 novembre 2021 : https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-alerte-a-la-prochaine-pandemie/
P.A. Jandrok : https://cogiito.com
Titre original : Courrier des lecteurs : Alerte à la prochaine Pandémie "Marburg"
Partie 1 de la vidéo : début à 8'04 : Kieran Morrissey
Partie 2 de 8'05 à 11'56" : Pr Gatti et Montanari
Partie 3 : de 11'57" à la fin : Dr Petrella
et pour la vidéo complète (les 3 parties) cf. https://www.brighteon.com/29948952-7c3f-4db0-b330-dfa64209b8df
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