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Precieuse humanité - Gloire a la resistance ! Peter Moore
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7 views • August 30, 2020
Faits ou théorie de complot ? Peter Moore
30 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jXm-KLxNbfg
Peter Moore : https://www.youtube.com/channel/UCLEIGHoTvpFZg144Xw0O9jg
http://www.facebook.com/ThePlot911
http://www.youtube.com/user/motormagnet
https://www.youtube.com/user/lescomplots
http://www.dailymotion.com/ThePlot911
http://rutube.ru/video/person/276948/%23personal
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NB: J'ai survolé trop rapidement quelques volets puisque ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Voici quelques explications.
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En 1992, le gouvernement US a lancé une campagne d'info pour les jeunes parents leurs suggérant de toujours coucher le bébé sur le dos, sur une surface dur supposément pour éviter les cas de "mort subite du nourrisson". Depuis 1992, le nombre de cas de "flat head syndrome" aurait augmenté de 600% aux USA.
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Je sais que Soros finance des manifestations. Dans l'ordre, ça va comme suit:
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Le peuple est à la limite du vivable. La moindre taxe supplémentaire et les gens n'arrivent plus. La tension est à son summum. La moindre étincelle provoque des manifestations. Ces manifestations sont la seule véritable menace qui pèse sur le pouvoir politique des nations. Les nations n'envahissent plus les autres avec l'armée comme avant. Ces manifestations sont si efficaces pour renverser un gouvernement, que la CIA fabrique des mouvements de protestations sociales à cette fin (voir les révolutions colorées).
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Les mesures d'oppression policière et l'utilisation de leurs armes supposées non-létales de plus en plus répandues confirment à quel point le pouvoir est concerné par ces manifestations. Nos gouvernements "démocratiques" occidentaux vont jusqu'à provoquer de la violence via des policiers provocateurs pour donner un prétexte à la violence de la répression policière.
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À part les agents provocateurs, qui est une pratique risquée, nos oligarques peuvent payer des manifestants pour faire la casse qui justifiera une réponse démesurée de ceux qui craignent les manifestations et les révoltes.
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À part une violence démesurée, les provocateurs et des arrestations et amendes immorales, quelles autres méthodes le pouvoir utilise-t-il pour écraser toute rébellion?
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Il utilise la désinformation. Il prétend que les manifestations sont bcp plus petites que dans les faits. Il prétend quelles sont inutiles. Il prétend que la manifestations ne vient pas du peuple mais d'un milliardaire. Il prétend que le peuple vie très bien. Il n'a aucune raison de manifester. "Le peuple est manipulé par Soros à croire qu'il est exploité et malheureux."
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Les manifestations sont légitimes tant qu'on n'aura pas une véritable démocratie, à l'abri du pouvoir des banques et des oligarques. Il faut seulement ne jamais user de violence et veiller à ce que tous les manifestants respectent ça. Il faut éteindre les provocateurs dès qu'ils se montrent.
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La désinformation la plus propagée par les lobbys présentement prétend qu'il ne faut pas manifester, que la vie est belle, la brutalité policière n'existe pas, le pouvoir du gouvernement et de la police est légitime, Ceux qui manifestent sont manipulés à croire qu'ils sont malheureux par Soros mais dans le fond, ils sont libres, riches et puissants, surtout les noirs et la hispaniques!
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Quand notre Élite réalise qu'elle ne peut stopper les manifestations, elle les infiltre pour orienter le mouvement. Par exemple, une demande légitime du peuple de confier les cas de santé mentale à des médecins avec médicaments plutôt qu'à des policiers armés sera retournée dans la désinformation de l'Élite comme d'une volonté d'abolir la police!!!
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C'est un mensonge presqu'aussi grossier que de faire croire que le peuple n'a aucune raison de manifester de lui-même.
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Oui, Soros et les autres oligarques sont des opportunistes. Ils tenteront de prendre le contrôle de TOUTE manifestation. D'habitude pour la pousser dans la violence et lui faire perdre toute légitimité.
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Ça ne veut pas dire de ne pas manifester. AU CONTRAIRE! CONTINUEZ DE LES FAIRE CHIER DANS LEURS CULOTTES.
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N'oubliez JAMAIS que l'ennemi est le pouvoir.
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L'ennemi n'est PAS le noir, le juif, le blanc, le droitiste, le gauchiste, la moutruche etc.. Nous sommes tous victimes. Nous sommes tous frères et soeurs dans l'adversité.
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Plus l'insatisfaction est croissante, plus il y aura de manifs et plus l'Élite opportuniste tentera de nous retourner un contre l'autre. Pour le pouvoir,
une guerre civile est toujours préférable à des manifestations contre le pouvoir.
30 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jXm-KLxNbfg
Peter Moore : https://www.youtube.com/channel/UCLEIGHoTvpFZg144Xw0O9jg
http://www.facebook.com/ThePlot911
http://www.youtube.com/user/motormagnet
https://www.youtube.com/user/lescomplots
http://www.dailymotion.com/ThePlot911
http://rutube.ru/video/person/276948/%23personal
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NB: J'ai survolé trop rapidement quelques volets puisque ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Voici quelques explications.
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En 1992, le gouvernement US a lancé une campagne d'info pour les jeunes parents leurs suggérant de toujours coucher le bébé sur le dos, sur une surface dur supposément pour éviter les cas de "mort subite du nourrisson". Depuis 1992, le nombre de cas de "flat head syndrome" aurait augmenté de 600% aux USA.
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Je sais que Soros finance des manifestations. Dans l'ordre, ça va comme suit:
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Le peuple est à la limite du vivable. La moindre taxe supplémentaire et les gens n'arrivent plus. La tension est à son summum. La moindre étincelle provoque des manifestations. Ces manifestations sont la seule véritable menace qui pèse sur le pouvoir politique des nations. Les nations n'envahissent plus les autres avec l'armée comme avant. Ces manifestations sont si efficaces pour renverser un gouvernement, que la CIA fabrique des mouvements de protestations sociales à cette fin (voir les révolutions colorées).
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Les mesures d'oppression policière et l'utilisation de leurs armes supposées non-létales de plus en plus répandues confirment à quel point le pouvoir est concerné par ces manifestations. Nos gouvernements "démocratiques" occidentaux vont jusqu'à provoquer de la violence via des policiers provocateurs pour donner un prétexte à la violence de la répression policière.
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À part les agents provocateurs, qui est une pratique risquée, nos oligarques peuvent payer des manifestants pour faire la casse qui justifiera une réponse démesurée de ceux qui craignent les manifestations et les révoltes.
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À part une violence démesurée, les provocateurs et des arrestations et amendes immorales, quelles autres méthodes le pouvoir utilise-t-il pour écraser toute rébellion?
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Il utilise la désinformation. Il prétend que les manifestations sont bcp plus petites que dans les faits. Il prétend quelles sont inutiles. Il prétend que la manifestations ne vient pas du peuple mais d'un milliardaire. Il prétend que le peuple vie très bien. Il n'a aucune raison de manifester. "Le peuple est manipulé par Soros à croire qu'il est exploité et malheureux."
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Les manifestations sont légitimes tant qu'on n'aura pas une véritable démocratie, à l'abri du pouvoir des banques et des oligarques. Il faut seulement ne jamais user de violence et veiller à ce que tous les manifestants respectent ça. Il faut éteindre les provocateurs dès qu'ils se montrent.
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La désinformation la plus propagée par les lobbys présentement prétend qu'il ne faut pas manifester, que la vie est belle, la brutalité policière n'existe pas, le pouvoir du gouvernement et de la police est légitime, Ceux qui manifestent sont manipulés à croire qu'ils sont malheureux par Soros mais dans le fond, ils sont libres, riches et puissants, surtout les noirs et la hispaniques!
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Quand notre Élite réalise qu'elle ne peut stopper les manifestations, elle les infiltre pour orienter le mouvement. Par exemple, une demande légitime du peuple de confier les cas de santé mentale à des médecins avec médicaments plutôt qu'à des policiers armés sera retournée dans la désinformation de l'Élite comme d'une volonté d'abolir la police!!!
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C'est un mensonge presqu'aussi grossier que de faire croire que le peuple n'a aucune raison de manifester de lui-même.
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Oui, Soros et les autres oligarques sont des opportunistes. Ils tenteront de prendre le contrôle de TOUTE manifestation. D'habitude pour la pousser dans la violence et lui faire perdre toute légitimité.
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Ça ne veut pas dire de ne pas manifester. AU CONTRAIRE! CONTINUEZ DE LES FAIRE CHIER DANS LEURS CULOTTES.
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N'oubliez JAMAIS que l'ennemi est le pouvoir.
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L'ennemi n'est PAS le noir, le juif, le blanc, le droitiste, le gauchiste, la moutruche etc.. Nous sommes tous victimes. Nous sommes tous frères et soeurs dans l'adversité.
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Plus l'insatisfaction est croissante, plus il y aura de manifs et plus l'Élite opportuniste tentera de nous retourner un contre l'autre. Pour le pouvoir,
une guerre civile est toujours préférable à des manifestations contre le pouvoir.
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