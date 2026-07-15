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WEALTHY MUSLIM JIHADISTS AND CHINESE ARE COLONIZING OUR USA WEST COAST AND PUSHING AMERICANS OUT.
THE MEDIAN HOUSE PRICE IS NOW OVER $1 MILLION IN CALIFORNIA AND OVER $2 MILLION IN COASTAL CITIES. CHINESE AND MUSLIM OLIGARCHS NOW OWN THOUSANDS OF EMPTY HOUSES AND CONDOS WAITING FOR MORE AMERICANS AND CANADIANS TO LEAVE(SEARCH "HONGCOUVER")SO THE HOUSING CAN BE FILLED UP WITH MUSLIM/CHINESE COLONIZERS, AS WELL AS PARAMILITARY INSURGENTS.
GLOBALISTS/CCP ARE HONGCOUVERIZING SEATTLE, PORTLAND, SAN FRANCISCO, LA, SAN DIEGO.
THIS IS NO ACCIDENT OR FREE MARKET OUTCOME. IT IS A WEF, CLUB OF ROME, CCP CHINA 🇨🇳 PLAN TO DESTROY THE USA AND CANADA FROM WITHIN(AS WELL AS EUROPE)AND REPLACE WITH A ONE WORLD, CHINA 🇨🇳 CENTRIC TOTALITARIAN GOVERNMENT.
WE SHOULD PASS EMERGENCY LAWS TO BAN FOREIGN CHINESE/MUSLIM OWNERSHIP OF US HOUSING AND FARMLAND. DOMESTIC HOMEGROWN TRAITOR POLITICIANS/BUREAUCRATS SHOULD ALSO RECEIVE LENGTHY PRISON TERMS FOR AIDING/ABETTING, COLLABORATING WITH FOREIGN ENEMIES.
I SUGGEST THE SAME FOR OUR BROTHER/SISTER EUROPEAN, CANADIAN, AUSTRALIAN PATRIOT NATIONALISTS.
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