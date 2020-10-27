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Откровения врача о раке, СПИДе, вакцинации и др.
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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91 views • October 27, 2020
Интервью врача-терапевта о раке, СПИДе, вакцинации, домашних родах, вегетарианстве, сыроедении итп, записанное студией "ИнформДобро". Видео взято отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=HZ_8qEDLNtM

Ценность данного видео состоит в том, что в нём мы видим, как даже сами врачи уже начинают «просыпаться», т.е. начинают понимать, что так называемая "система здравоохранения", винтиками которой они являются, на самом деле работает отнюдь не на декларируемые ей цели – охрану здоровья людей и искоренение болезней. Потому что по факту мы видим, что количество болезней и больных людей с каждым годом увеличивается, несмотря на все "достижения" современной медицины и медицинской науки. Как говорится: "По плодам их узнаете их".

Постоянно увеличивающееся количество болезней и больных, как и количество аптек в наших городах – есть показатель того, что официальная медицина, а также система так называемого здравоохранения, движутся явно не в нужном для общества направлении и выполняет совсем не то дело, которое они призваны выполнять – охранять здоровье людей и искоренять болезни.

Но мы не выступаем против медицины и врачей. И медицина, и врачи необходимы. Мы лишь говорим, что современная медицина построена на неправильном фундаменте – неверной концепции здоровья и болезней, в которой нет понимания истинных причин болезней, а усилия медицины направлены прежде всего на борьбу с симптомами. При этом сама болезнь и причины, ее вызвавшие, часто остаются нетронутыми.

Почему так происходит? Причин несколько, но прежде всего – потому что капиталистическая система здравоохранения есть лишь придаток фармацевтической индустрии, для которой болезни людей – это средство получения прибыли корпораций (подробнее - в нашем видео: https://youtu.be/ZJzAomsoh6c). И врачи, будучи заложниками этой системы, под страхом наказания, не могут выходить за рамки предписаний этой системы и идущих сверху приказов чиновников от медицины, даже если эти предписания и приказы идут во вред здоровью людей. Вот небольшой пример, как это происходит: https://youtu.be/QbiCMyIY5Rk

Настало время изменить эту систему, чтобы она действительно соответствовала своему названию и декларируемым целям – охранять здоровье людей и искоренять болезни!

Хотите знать больше? Смотрите наши материалы на нашем канале и сайте: https://medalternativa.info/
Keywords
cancervaccinesaids
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