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CL News - 21 Dezembro 2020
Claudio Lessa
Claudio Lessa
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38 views • December 22, 2020
A PF apreende a maior quantidade de toras de madeira da História do Brasil, a embaixada dos EUA em Bagdá é atacada por mísseis, o doleiro que não esquenta lugar na cadeia graças ao Laxante STF, e muito mais.
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Link para o CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
Link para o Milken Institute/First Person:
https://www.covid-19vaccinetracker.org/
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•YouTube: www.youtube.com/c/ClaudioLessa1955
•Twitter, @ClaudioLessa
•Instagram, @claudiolessajornalista e @claudiolessajornalista2
•Linkedin, www.linkedin.com/in/claudio-lessa-13101955
•Vimeo: Claudio Lessa
•Dailymotion, www.dailymotion.com/claudiolessa1955
•Gab, https://gab.com/claudiolessa1955
•BitChute, www.bitchute.com/channel/ClaudioLessa
•Cos.tv, por esse número gigantesco: 20366802391311360 ou claudiolessa8
•Parler, @Claudiolessa8
•Patriotnet, https://patriotnet.com/profile/226
•MeWe, https://mewe.com/join/videoslessa
•Telegram, https://t.me/claudiolessaoficial
•Podcast - Apple, Spotify, Deezer e Spreaker
https://www.spreaker.com/user/claudiolessa
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