O Συνταγματολόγος Β.Σπύρου για το σχέδιο υποταγής μας με τον Κορονοιό

Μια εκπληκτική συνέντευξη με τον Συνταγματολόγο Βασίλη Σπύρου, που πρέπει ν’ ακούσουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. “Δικαστές με μάσκες δεν θα σε σώσουν Είναι Συντεταγμένοι Προδότες..Καμιά Υπακοή καμιά Υποταγή ..Ο Ελληνικός λαός πρέπει να αμυνθεί..”

“Οι Δικαστές είναι οι εφαρμοστές και είναι αυτοί που επιβάλουν τους Νόμους ..

Πολλοί είναι τρομοκρατημένοι αλλοι είναι προσκυνημένοι, αναδροι ,συμφωνημένοι ,ριψάσπιδες ..και κάποιοι ανήκουν σε μασωνικές στοές και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν το μισθό τους. ..

Είναι ικανοί για οποιοδήποτε έγκλημα με τις αποφάσεις τους..

Ξέρουν οτι οι Νόμοι είναι παράνομοι και τους εφαρμόζουν και έχουν συμβιβαστεί.”

Όταν υπάρχουν ακόμα ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ, που αποκαλύπτουν τις μεγάλες ΑΛΗΘΕΙΕΣ, υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ.

Από την εξαιρετική συνέντευξη του Συνταγματολόγου Βασίλη Σπύρου, θα κρατήσω την ουσία που αφορά στην “ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ”.

ΟΙ ΜΑΣΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ.

Και το ποιοί βρίσκονται ή ίδρυσαν την Μασσονία και τις ΣΤΟΕΣ, το γνωρίζουμε πολύ καλά.

ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΕΡΠΕΤΑ.

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ… ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΣΑΣ, ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΘΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΚΤΗΝΗ.

Υ.Γ. Και δεν είναι τυχαίο, που στο λογότυπό τους, οι εισαγγελείς, έχουν την… ΕΠΤΑΦΩΤΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ…

Αποκαλυπτικός και προβληματισμένος με τους Ελληνες που λατρεύουν τα δεσμά τους, έδωσε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ παλμό για την απελευθέρωση της Χώρας στην εκπομπή (05/10/20) του Δημοσιογράφου Χρόνη Προσαλέντη ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ στο Ραδιοφωνικό μας Σταθμό ο γνωστός Συνταγματολόγος – Κοινωνιολόγος Βασίλης Σπύρου.



Β. ΣΠΥΡΟΥ: "Ο Κόσμος πάσχει απο αλήθεια…Το Σύνταγμα μας αναφέρει οτι απαγορεύονται τα βασανιστήρια και κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας..οπως η Μάσκα η τα εμβόλια.. Δεν εχουν κανένα δικαίωμα να εκβιάζουν με τους Νόμους

Οταν πας σε ενα Δικαστή που φοράει μάσκα είναι δυνατόν να σε βοηθήσει…;

Εφαρμόζει Αντισυνταγματικούς Νομους.

Να μην περιμένουν να σωθούν απο Τηλεοράσεις και Νόμους ..

Θα πας στο Μασκοφόρο Δικαστή να του πεις τι?

Να βγάλεις τη μάσκα?

Οι Δικαστές είναι οι εφαρμοστές και είναι αυτοί που επιβάλουν τους Νόμους ..

Πολλοί είναι τρομοκρατημένοι αλλοι είναι προσκυνημένοι, αναδροι ,συμφωνημένοι ,ριψάσπιδες ..και κάποιοι ανήκουν σε μασωνικές στοές και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν το μισθό τους. ..

Είναι ικανοί για οποιοδήποτε έγκλημα με τις αποφάσεις τους..

Ξέρουν οτι οι Νόμοι είναι παράνομοι και τους εφαρμόζουν και έχουν συμβιβαστεί.

Ο Κορονωιός είναι Μούφα ενα Παγκόσμιο Παραμύθι είναι Παγκόσμια Ραδιουργία Δολοπλοκία Παγκόσμια Εγκληματική οργάνωση ..οι ιοί υπήρχαν και θα υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει καμιά μεγάλη θνησιμότητα..0,2% είναι η θνησιμότητα.

Τον αναβιώσαν αυτό τον ιο και τους έχουμε πάρει χαμπάρι.

Είναι ένα Παγκόσμιο σχέδιο πειθαρχίας .

Ο Ελληνικός λαός λατρεύει τα δεσμά του και πολλοί δεν αντιστέκονται…

Τα κανάλια είναι κοπροδοχεία και είναι η εμπροσθοφυλακή για να περνάνε τα συμφέροντα της Νέας Τάξης.

Τρομοκρατούν και χρησιμοποιούν Αστυνομία Δικαστικούς για να επιβάλουν το σκοπό τους.

Νομίζουν εφήμερα οτι ευημερούν ..

Κανένας ομως δεν θα γλυτώσει απο ολους αυτούς που μας τρομοκρατούν.. Θα δούνε τα Ραδίκια ανάποδα.

Το μικροτσίπ που μας φέρνουν είναι ο ιδιος ο Σατανάς.

Θα αντισταθούμε ούτως η αλλως… και μέσα στις πόλεις και εκτος ..

Εμείς υπηρετούμε την αλήθεια τον Χριστό και τον Ελληνισμό..

Η αλήθεια δεν φοβάται το ψεμμα.

Θα ανατρέψουμε αυτό το κατεστημένο με οτι οπλα έχουμε γιατί θέλουν την γενοκτονία μας για λιμοκτονία και τον αφανισμό μας.

Ο Μητσοτάκης και ολα τα Εβραικά υποκείμενα τα έχουν μοιράσει ολα ..

Οσο με τους Νόμους κάνουν εγκλήματα .

Οι μεγαλύτεροι εχθροί βάσει των αριθμών που σκοτώνουν είναι οι Πολιτικοί και οι Δικαστικοί με τα Τραπεζικά συστήματα, τους Αντισυνταγματικούς Νόμους και την Τρομοκρατία απο τέτοιους Νόμους κ.α

Έχουν Μασωνική κουλτούρα μην περιμένουμε απο τέτοιες συμμορίες που μισούν οτι είναι Ελληνικό..να μας δικαιώσουν.

Είναι συντεταγμένοι ΠΡΟΔΟΤΕΣ..

Ο Λαός πρέπει να δούμε τι θα κάνει..

Ο εχων την δύναμη και την ισχύ επιβάλει το Νόμο και το δίκαιο και οποιος μπορεί να Νομοθετεί μπορεί να εγκληματεί..

Η Δικαιοσύνη είναι σαν το φίδι. Δαγκώνει τον ξυπόλητο.

Καμιά Υπακοή καμιά Υποταγή καμιά πειθαρχία σε κανένα Νόμο είναι ολα παράνομα.

Οι Νόμοι είναι τα ΟΠΛΑ των εξουσιαστών με τα οποία απειλούν εκβιάζουν και τρομοκρατούν το κόσμο.

Εαν δεν αντιδράσει και δεν αμυνθεί ο Ελληνικός Λαός θα δει τα παιδιά του στα κρεματόρια στην πορνεία στην φτωχοποίηση την λιμοκτονία.

Ο Ελληνικός λαός δεν πρέπει να πάρει κανένα εμβόλιο και ας κάνουμε τα αυτονόητα. ..."

Ολόκληρη η συνέντευξη στο VIDEO .

Ο Συνταγματολόγος Κοινωνιολόγος μιλά επίσης για τους Λαθροεισβολείς και τον εσωτερικό κίνδυνο , τον κατά δήλωση του Χριστιανό Αρχιεπίσκοπο και οχι απο χάρη..

Τέλος μιλά για τα Ελληνοτουρκικά και την παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας κ.α