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13.03.2021 Что задумали в Сколково (Выпуск № 193 часть I (2)).
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5361 views • March 13, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ.
13:10 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть III. https://www.youtube.com/watch?v=8KWiKnGXFvY&;t=1969s.
19:29 Техасский коллапс: американцы выживают как могут – Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=x8N7t_7aAAE.
25:45 Почему израильтяне покидают Израиль?! https://www.youtube.com/watch?v=2rhUH9M3Gtc.
33:18 Монах и бесы, шизофрения, алкоголизм // Русь с Антоном Красовским. https://www.youtube.com/watch?v=cMephwLvW8g.
43:43 Письмо слушателя. Проблемы с сайтом.
46:01 "Богородица сказала о трёх грехах современности.". https://youtu.be/X_Jt2Q-eCrA .
56:01 В Царском Храме, присяга Императору. Новинка. https://www.youtube.com/watch?v=vwigllKNRHA&;feature=youtu.be.
01:00:47 19 17 Войны, голод и эпидемии как сигналы. https://www.youtube.com/watch?v=EW7NKRR2mTA&;feature=youtu.be.
01:07:08 Шок. Что задумали в Сколково. Будущее в опасности. Екатерина Коваленко. https://www.youtube.com/watch?v=m0t1S3w2puM&;feature=youtu.be.
01:12:20 Пермакультура: пустыня или рай на Земле? https://www.youtube.com/watch?v=GIO9rTU8QmM.
01:19:47 Названа дата возможного наступления ВСУ на Донбассе!
https://www.youtube.com/watch?v=4dUeedzGVu0.
Сегодня мы поговорим про искусственный интеллект. Также напомним, что наказания даются конкретно каждому из нас. Посмотрим интервью с бесноватой. Узнаем какие именно главные грехи современности: аборты, нецензурная лексика, извращения, а также убийство царской семьи русским народом. Также поговорим о том, что войны, голод, природные катаклизмы, эпидемии даются человечеству для исправления грехов. Узнаем возможную дату возобновления военных действий на Донбассе.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ.
13:10 Лествица для мирян. Ответы на вопросы. Часть III. https://www.youtube.com/watch?v=8KWiKnGXFvY&;t=1969s.
19:29 Техасский коллапс: американцы выживают как могут – Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=x8N7t_7aAAE.
25:45 Почему израильтяне покидают Израиль?! https://www.youtube.com/watch?v=2rhUH9M3Gtc.
33:18 Монах и бесы, шизофрения, алкоголизм // Русь с Антоном Красовским. https://www.youtube.com/watch?v=cMephwLvW8g.
43:43 Письмо слушателя. Проблемы с сайтом.
46:01 "Богородица сказала о трёх грехах современности.". https://youtu.be/X_Jt2Q-eCrA .
56:01 В Царском Храме, присяга Императору. Новинка. https://www.youtube.com/watch?v=vwigllKNRHA&;feature=youtu.be.
01:00:47 19 17 Войны, голод и эпидемии как сигналы. https://www.youtube.com/watch?v=EW7NKRR2mTA&;feature=youtu.be.
01:07:08 Шок. Что задумали в Сколково. Будущее в опасности. Екатерина Коваленко. https://www.youtube.com/watch?v=m0t1S3w2puM&;feature=youtu.be.
01:12:20 Пермакультура: пустыня или рай на Земле? https://www.youtube.com/watch?v=GIO9rTU8QmM.
01:19:47 Названа дата возможного наступления ВСУ на Донбассе!
https://www.youtube.com/watch?v=4dUeedzGVu0.
Сегодня мы поговорим про искусственный интеллект. Также напомним, что наказания даются конкретно каждому из нас. Посмотрим интервью с бесноватой. Узнаем какие именно главные грехи современности: аборты, нецензурная лексика, извращения, а также убийство царской семьи русским народом. Также поговорим о том, что войны, голод, природные катаклизмы, эпидемии даются человечеству для исправления грехов. Узнаем возможную дату возобновления военных действий на Донбассе.
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