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Silvano Trotta - Q - Plus tôt que prévu !
luciole
luciole
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11 views • July 07, 2020
Import YT 4 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3dAm0nfdusg
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ

Ce qu'il se passe partout dans le monde, pour empêcher Trump d'être réélu est assez incroyable mais homogène ! On prolonge le virus de la peur par les médias de la peur. Cela oblige Trump d'accélérer lui aussi.
Sources :
https://it.insideover.com/politica/soros-e-obama-il-potere-ombra-contro-donald-trump.html?utm_source=ilGiornale%26utm_medium=article%26utm_campaign=article_redirect

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https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/02/%F0%9F%8E%96quand-la-bce-annonce-des-faillites-bancaires/?utm_source=mailpoet%26utm_medium=email%26utm_campaign=la-fin-de-l-impunite-pour-les-antifas-par-charles-weizmann_146

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