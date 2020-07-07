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Silvano Trotta - Q - Plus tôt que prévu !
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11 views • July 07, 2020
Import YT 4 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3dAm0nfdusg
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Ce qu'il se passe partout dans le monde, pour empêcher Trump d'être réélu est assez incroyable mais homogène ! On prolonge le virus de la peur par les médias de la peur. Cela oblige Trump d'accélérer lui aussi.
Sources :
https://it.insideover.com/politica/soros-e-obama-il-potere-ombra-contro-donald-trump.html?utm_source=ilGiornale%26utm_medium=article%26utm_campaign=article_redirect
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-attacca-21-decessi-lombardia-non-covid-1874827.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.youtube.com/channel/UCGDaOZg2INC0Qg2Z203F1dA
https://www.marktaliano.net/no-one-has-died-from-the-coronavirus-important-revelations-shared-by-dr-stoian-alexov-president-of-the-bulgarian-pathology-association-by-rosemary-frei-and-patrick-corbett-offguar/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/02/%F0%9F%8E%96quand-la-bce-annonce-des-faillites-bancaires/?utm_source=mailpoet%26utm_medium=email%26utm_campaign=la-fin-de-l-impunite-pour-les-antifas-par-charles-weizmann_146
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/04/italy-breaks-up-child-abuse-ring-that-shared-images-of-babies
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/06/27/alerte-rouge-a-loms/
https://www.contrepoints.org/2020/07/04/375137-covid-19-des-attitudes-criminelles-temoignages?
https://www.youtube.com/watch?v=TFwjY0qe7ro
https://ho1.us
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-castex-nomme-premier-ministre-ces-medecins_fr_5f0072dac5b6acab2850f774
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913%2820%2930227-7/fulltext
https://francais.rt.com/france/76584-depakine-justice-reconnait-responsabilite-etat-sanofi-medecins
https://reseauinternational.net/horizon-2022-un-passeport-de-vaccination-lue-rase-les-murs-au-sujet-de-documents-bien-suspects/
https://www.medias-presse.info/le-secretaire-general-de-lonu-appelle-a-une-gouvernance-mondiale-qui-soit-mordante-et-prepare-le-great-reset-de-leconomie-mondiale/121806/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.30.20143586v1
http://www.brujitafr.fr/2020/06/usa-beaucoup-sont-surpris-de-decouvrir-le-manifeste-anti-famille-de-black-lives-matter-black-lives-matter-soutient-l-avortement-l-ho
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_03/melbourne-seconda-ondata-coronavirus-lockdown-300-mila-persone-c-entra-storia-sesso-d31e2f32-bd30-11ea-9366-e0fed13f309c.shtml
https://www.breitbart.com/entertainment/2020/07/03/rose-mcgowan-calls-for-bill-clinton-arrest-after-ghislaine-maxwell-charged/
https://www.ledevoir.com/monde/europe/581628/la-justice-allemande-enquete-sur-30-000-personnes-suspectees-d-activites-pedophiles
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Ce qu'il se passe partout dans le monde, pour empêcher Trump d'être réélu est assez incroyable mais homogène ! On prolonge le virus de la peur par les médias de la peur. Cela oblige Trump d'accélérer lui aussi.
Sources :
https://it.insideover.com/politica/soros-e-obama-il-potere-ombra-contro-donald-trump.html?utm_source=ilGiornale%26utm_medium=article%26utm_campaign=article_redirect
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-attacca-21-decessi-lombardia-non-covid-1874827.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
https://www.youtube.com/channel/UCGDaOZg2INC0Qg2Z203F1dA
https://www.marktaliano.net/no-one-has-died-from-the-coronavirus-important-revelations-shared-by-dr-stoian-alexov-president-of-the-bulgarian-pathology-association-by-rosemary-frei-and-patrick-corbett-offguar/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/02/%F0%9F%8E%96quand-la-bce-annonce-des-faillites-bancaires/?utm_source=mailpoet%26utm_medium=email%26utm_campaign=la-fin-de-l-impunite-pour-les-antifas-par-charles-weizmann_146
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/04/italy-breaks-up-child-abuse-ring-that-shared-images-of-babies
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/06/27/alerte-rouge-a-loms/
https://www.contrepoints.org/2020/07/04/375137-covid-19-des-attitudes-criminelles-temoignages?
https://www.youtube.com/watch?v=TFwjY0qe7ro
https://ho1.us
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-castex-nomme-premier-ministre-ces-medecins_fr_5f0072dac5b6acab2850f774
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913%2820%2930227-7/fulltext
https://francais.rt.com/france/76584-depakine-justice-reconnait-responsabilite-etat-sanofi-medecins
https://reseauinternational.net/horizon-2022-un-passeport-de-vaccination-lue-rase-les-murs-au-sujet-de-documents-bien-suspects/
https://www.medias-presse.info/le-secretaire-general-de-lonu-appelle-a-une-gouvernance-mondiale-qui-soit-mordante-et-prepare-le-great-reset-de-leconomie-mondiale/121806/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.30.20143586v1
http://www.brujitafr.fr/2020/06/usa-beaucoup-sont-surpris-de-decouvrir-le-manifeste-anti-famille-de-black-lives-matter-black-lives-matter-soutient-l-avortement-l-ho
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_03/melbourne-seconda-ondata-coronavirus-lockdown-300-mila-persone-c-entra-storia-sesso-d31e2f32-bd30-11ea-9366-e0fed13f309c.shtml
https://www.breitbart.com/entertainment/2020/07/03/rose-mcgowan-calls-for-bill-clinton-arrest-after-ghislaine-maxwell-charged/
https://www.ledevoir.com/monde/europe/581628/la-justice-allemande-enquete-sur-30-000-personnes-suspectees-d-activites-pedophiles
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