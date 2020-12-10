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Le Libre Entretien #9 avec M. Alexandre Langlois : violences policières, que faire ? Salim Laïbi
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3 views • December 10, 2020
9 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=an09jgIEyZk
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici le 9e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit M. Alexandre Langlois, syndicaliste chez ViGi-Mi, pour parler des violences policières, de sa démission de la police nationale et de ce qui est possible de faire pour sortir de cette crise.
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https://www.lelibrepenseur.org/
- Chaîne de secours : (Abonnez-vous dès maintenant)
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- Tipeee : https://bit.ly/3cycGrt
- Association de soutien : https://adsl.lelibrepenseur.org/
Pour suivre nos travaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePense...
- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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