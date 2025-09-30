Metales Sobre Fiat

Mike Adams y David Morgan hablaron sobre el rápido aumento en los precios del oro y la plata, con la plata alcanzando los 46,50 dólares y el oro los 3.775 dólares. Morgan atribuyó esta subida a la demanda institucional e industrial, especialmente a las compras de los bancos centrales. Señaló que la demanda minorista aún no ha alcanzado su punto máximo, lo que sugiere que los precios podrían subir aún más. Subrayó la importancia de poseer metales físicos como forma de preservar el patrimonio. También destacó el potencial de una revalorización del oro, lo que podría añadir billones al Tesoro. Morgan recomendó aplicar la estrategia de “promedio de coste en dólares” y usar metales físicos en transacciones, anticipando un cambio hacia depósitos estatales respaldados en oro.





Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home