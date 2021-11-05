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IFQ73 - Émission #73 du 4 novembre 2021 avec Dr Astrid Stuckelberger
luciole
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174 views • November 05, 2021
3 novembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions73:d
Image de profil de la chaîne
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Dans cette 73e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Astrid Stuckelberger (Privat-Docent, PhD et Master en Science), chercheuse et enseignante, dont à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne. Experte internationale tant pour les gouvernements que pour les organisations internationales telles l’ONU, OMS et Banque mondiale dans différents domaines liés à la santé et à la santé publique, ses principaux axes de travail concernent les questions relatives au vieillissement de la population et aux individus, l’égalité des sexes, l’équité et les déterminants sociaux de la santé, l’innovation de rupture et les technologies de la santé, les droits de l’homme et l’éthique ainsi que les réglementations et politiques internationales.
Vous pourrez lire sur son site son CV synthétique et les lettres de recommandations internationales qu'elle a reçues.

Quelques liens pour retrouver Astrid :

• Son site : https://www.astridstuckelberger.com/
https://youtube.com/channel/UCsMDVGTgoEbgVDDuWaB6vrQ
https://m.facebook.com/stuckelberger.astrid
https://www.linkedin.com/in/drastridstuckelberger
https://twitter.com/Stuckelberger?t=zRV0KBtDrjV6I-QG0eSjtQ&;s=09

La vidéo dont parle le Dr. Asdtrid :
Dr. Charles Morgan on Psycho-Neurobiology and War
https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1

Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww

Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2

Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Le Groenland était autrefois une terre verte (Groen = "Vert" en Danois) : https://cordis.europa.eu/article/id/28003-greenland-once-truly-green-scientists-reveal/fr

• Les températures depuis 1900 à Genève.
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/2/novembre/1935/geneve-cointrin/06700.html

• Présentation PowerPoint "Liaisons dangereuses entre GAFAM & Etat" : http://gerardscheller.ch/Presentation_GAFAM_Etat_IEQ73.pptx

• PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_GAFAM_Etat_IEQ73.pdf

• Les Etats face aux GAFAM [vidéo] : https://www.lumni.fr/video/les-etats-face-aux-gafam

• ICANN : https://www.icann.org/fr
et https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers

• Article d'infomaniak - 12.07.21 "La Suisse renonce à la notion de souveraineté numérique" : https://news.infomaniak.com/souverainete-numerique-de-la-suisse/

• Article de ICT "Cloud de la Confédération: le recours de Google n’aura pas d’effet suspensif" : https://www.ictjournal.ch/news/2021-10-21/cloud-de-la-confederation-le-recours-de-google-naura-pas-deffet-suspensif

• Article du Nouvelliste : «La décision fédérale sur le cloud suisse est incompréhensible» : https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/cyberattaque-la-decision-federale-sur-le-cloud-suisse-est-incomprehensible-1118440

• Digital Health Pass, de IBM : https://www.ibm.com/ch-fr/products/digital-health-pass
et https://www.ibm.com/ch-fr/products/digital-health-pass/network

• L'école et Google : https://edu.ge.ch/sem/usages/outils/regles-dusage-et-conditions-dutilisation-de-gsuite-1310

• Health Data Hub de Microsoft : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/donnees-sanitaires-pourquoi-gestion-super-plateforme-health-data-hub-microsoft-pose-probleme-1850964.html

• Suite des sources en commentaire..
• AGENDA week end 6 & 7 novembre
🇨🇭 Suisse
• Samedi 6.11 : 15h Fribourg (Place Georges-Python)
http://t.me/ActionsSuisse

🇫🇷 France
Samedi 6.11 : 14h Bordeaux (Place
de la Bourse)
Dimanche 7.11 : Conférence à Brives la Gaillarde
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/liste-des-villes-du-sam-06-dim-07-11-21-pour-le-retrait-du-pass-sanitaire-et-la-fin-de-l-obligation-vaccinale

🇧🇪 Belgique
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-belgique
Keywords
resistancevirusomsisolationvaersresilienceenfantsdemocratienomcoviduvmasquesmedecinesantehumaniteavenirvaccinseffets secondaireslibre consentement eclaireeveilleshydra vulgaris
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