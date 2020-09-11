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Κασιδιάρης για Μόρια Όσα κρύβουν τα ΜΜΕ... Έκτακτη εκπομπή
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148 views • September 11, 2020
" ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!
Έκτακτη εκπομπή του Ηλία Κασιδιάρη για τα γεγονότα της Μόριας και την ασύμμετρη απειλή που πλήττει την Πατρίδα μας! Αποκαλύψεις και Αλήθειες που κρύβουν τα πληρωμένα ΜΜΕ
Τηλεφωνική σύνδεση με την Λέσβο και τον Νικόλα Χατζηβογιατζή, που περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν οι συμπατριώτες μας
Έλληνες να είστε έτοιμοι!
Ο εξωτερικός εχθρός καραδοκεί!
Η 5η φάλαγγα δρα εντός των τειχών: ΜΚΟ, λαθρομετανάστες και πράκτορες ξένων δυνάμεων καίνε τα νησιά μας! Οι προδότες πολιτικοί θέλουν να μας κάνουν μειοψηφία στην Πατρίδα μας!
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!
https://ELLHNES.net "
Έκτακτη εκπομπή του Ηλία Κασιδιάρη για τα γεγονότα της Μόριας και την ασύμμετρη απειλή που πλήττει την Πατρίδα μας! Αποκαλύψεις και Αλήθειες που κρύβουν τα πληρωμένα ΜΜΕ
Τηλεφωνική σύνδεση με την Λέσβο και τον Νικόλα Χατζηβογιατζή, που περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν οι συμπατριώτες μας
Έλληνες να είστε έτοιμοι!
Ο εξωτερικός εχθρός καραδοκεί!
Η 5η φάλαγγα δρα εντός των τειχών: ΜΚΟ, λαθρομετανάστες και πράκτορες ξένων δυνάμεων καίνε τα νησιά μας! Οι προδότες πολιτικοί θέλουν να μας κάνουν μειοψηφία στην Πατρίδα μας!
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!
https://ELLHNES.net "
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