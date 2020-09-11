Κασιδιάρης για Μόρια Όσα κρύβουν τα ΜΜΕ... Έκτακτη εκπομπή

" ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!Έκτακτη εκπομπή του Ηλία Κασιδιάρη για τα γεγονότα της Μόριας και την ασύμμετρη απειλή που πλήττει την Πατρίδα μας! Αποκαλύψεις και Αλήθειες που κρύβουν τα πληρωμένα ΜΜΕΤηλεφωνική σύνδεση με την Λέσβο και τον Νικόλα Χατζηβογιατζή, που περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν οι συμπατριώτες μαςΈλληνες να είστε έτοιμοι!Ο εξωτερικός εχθρός καραδοκεί!Η 5η φάλαγγα δρα εντός των τειχών: ΜΚΟ, λαθρομετανάστες και πράκτορες ξένων δυνάμεων καίνε τα νησιά μας! Οι προδότες πολιτικοί θέλουν να μας κάνουν μειοψηφία στην Πατρίδα μας!ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!