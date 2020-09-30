© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pierre Jovanovic, le grand entretien de rentrée - Putsch Media
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • September 30, 2020
28 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=uBgv4Fy5KH8&;feature=emb_logo
Putsch Media : https://www.youtube.com/channel/UCqaZpAnjhuNJMjk4f68QJSw
Pierre Jovanovic, journaliste, et auteur de best-sellers, autour de la crise du coronavirus, la crise économique qui s'annonce, la situation des banques et les conséquences pour les épargnants.
Vous appréciez notre travail ? Soutenez Putsch à partir de 1€ sur https://fr.tipeee.com/putsch
https://planetes360.fr/pierre-jovanovic-le-grand-entretien-de-rentree/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&;v=Aj8m_Ry8CXI&feature=emb_logo
Putsch Media : https://www.youtube.com/channel/UCqaZpAnjhuNJMjk4f68QJSw
Pierre Jovanovic, journaliste, et auteur de best-sellers, autour de la crise du coronavirus, la crise économique qui s'annonce, la situation des banques et les conséquences pour les épargnants.
Vous appréciez notre travail ? Soutenez Putsch à partir de 1€ sur https://fr.tipeee.com/putsch
https://planetes360.fr/pierre-jovanovic-le-grand-entretien-de-rentree/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&;v=Aj8m_Ry8CXI&feature=emb_logo
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.