Дэвид Айк - Архонты, Сатурн и Лунная Матрица HD

Сбор средств:Марк Пассио - Демистификация Оккультного Знания:По словам древних гностиков, которых христиане жгли и резали всю свою историю, - всё, происходящее на Земле, вызвано манипуляциями невидимых пастухов нашего общества, - Архонтов, чьи действия, по сути, сводятся к одному – всепоглощающему обману.Гностики говорят о Господе Архонте, Демиурге, и прочих архонтах, служащих Ему. И они соотносят Его с иудео-христианским Богом Яхве-Иеговой. К тому же, гностики считали Его тем, кого люди называют Сатаной или Дьяволом. "Архонт" означает "князь", "правитель", "власть", а также имеет сопутствующее значение "с самого начала". Они говорят о Демиурге, как о поддельном боге, создателе материальной физической реальности, в которой мы живём. И они говорят об этих существах, как о неорганических, словно о «киборгах», роботах..«Знаки и символы правят миром, а не слова или законы», - сказал Конфуций. Знаки и символы - средство воздействия на архетипы коллективного бессознательного, - так мог бы выразиться Карл Юнг. И огромный объём символики, окружающей нас со всех сторон: в рекламе, фильмах, музыкальных клипах, логотипах корпораций, государственных образований, международных организаций и тайных обществ, по некой причине, имеет отношение к планете Сатурн.Дэвид Айк исследует множество малоизвестных фактов, связанных с этой загадочной планетой, в попытке объяснить, почему сильные мира сего настолько одержимы Сатурном, развалины храма которому до сих пор стоят у подножия Капитолийского холма в Риме.