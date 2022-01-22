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Joh. W. Matutis - Das Geheimnis des Evangeliums - 22. Januar 2022
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Wo wirst du Gott finden? Wir sind hier zur Vorbereitung auf die Ewigkeit.
Stichworte: Gott ist in uns – dein gottgegebener Verstand – wie funktioniert Gebet und Glaube? – … und dann wird das Ende kommen – Kinderkrankheiten muss man durchmachen – der Herr Doktor hat gesagt … – der Teufel ist besiegt – hat das Jesus wirklich gelehrt? – Gottes Wesen ist Liebe – dein Wille geschehe – Versöhnung mit Gott
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Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-22-Das-Geheimnis-des-Evangeliums.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220122-Das-Geheimnis-des-Evangeliums.mp4
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