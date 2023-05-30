Ιταλία - Η καταστροφική νεροποντή και φταίχτης ο συνήθης ύποπτος: η κλιματική αλλαγή!

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📍Στην εκπομπή "Fuori dal coro" στο Ιταλικό κανάλι Rete4, στις 23 Μαΐου, έγινε ζωντανή μετάδοση από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες στην Εμίλια Ρομάνια στην Ιταλία.
🔺Μετά από ασυνήθιστες ποσότητες βροχής, πολλές περιοχές της Ρομάνια κατέληξαν κάτω από το νερό. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 15, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν ξεσπιτωθεί.
👉 Τέλος, ο δημοσιογράφος τόνισε:"Ενοχή, φόβος και τρόμος... δεν σας θυμίζει τίποτα αυτό; Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συνέβη με το Covid-19. Κάποιοι μιλούν για την κλιματική αποκάλυψη...".
👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/3c9
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