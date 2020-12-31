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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 04 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
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107 views • December 31, 2020
Qui est la Cabale ? Dans cette série de 17 parties, la Cabale sera pleinement exposée. Comme le temps presse, nous téléchargerons une partie chaque semaine. Les recherches et le script sont faits... pour les 17 parties. Il ne reste plus que le montage. Donc, une partie par semaine. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.
The sequel to The fall of the Cabal • Part. 04
Cet épisode est entièrement consacré au Protocoles des sages de Sion. Linguiste diplômée, spécialisée en politique, et dans l’étude de documents anciens, Janet Ossebaard a fait d’amples recherches sur le sujet. Et, comme elle l’explique elle-même, elle s’est permis, afin de rendre don documentaire accessible au plus grand, d’en « moderniser » le texte ; cela ne modifie en rien le fond ni le message que transmettait les Protocoles. Et comme elle ne manque jamais de le préciser dans ses vidéos, il importe que chacun fasse ses propres recherches.
Par ailleurs, il est vivement recommandé, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, de visionner la première série : The fall of the Cabal ; (disponible dans la section "Playlists" de ma chaîne)
Source vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/THE-SEQUEL-TO-THE-FALL-OF-THE-CABAL---PART-4:c
Site vidéos originales de la série
https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
The sequel to The fall of the Cabal • Part. 04
Cet épisode est entièrement consacré au Protocoles des sages de Sion. Linguiste diplômée, spécialisée en politique, et dans l’étude de documents anciens, Janet Ossebaard a fait d’amples recherches sur le sujet. Et, comme elle l’explique elle-même, elle s’est permis, afin de rendre don documentaire accessible au plus grand, d’en « moderniser » le texte ; cela ne modifie en rien le fond ni le message que transmettait les Protocoles. Et comme elle ne manque jamais de le préciser dans ses vidéos, il importe que chacun fasse ses propres recherches.
Par ailleurs, il est vivement recommandé, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, de visionner la première série : The fall of the Cabal ; (disponible dans la section "Playlists" de ma chaîne)
Source vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/THE-SEQUEL-TO-THE-FALL-OF-THE-CABAL---PART-4:c
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