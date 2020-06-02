© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Nouvelle Phase du Plan ! Ne tombez pas dans le piège ! - Silvano Trotta
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • June 02, 2020
New Plan Phase ! Don't fall into the trap !
L'épidémie se termine, l'état profond a décidé de passer au plan 2.
Sources : https://www.youtube.com/watch?v=oHp27yT83mM
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-virus-clinicamente-non-esiste-pi-1867001.html
https://pgibertie.com/2020/05/31/la-macronie-et-laffaire-des-avions-renifleurs/
https://www.medicineuncensored.com/a-study-out-of-thin-air
https://www.vox.com/2020/5/31/21276049/derek-chauvin-tou-thao-kueng-lane-officers-george-floyd-what-we-know
https://fr.sott.net/article/35722-USA-Des-palettes-de-briques-installees-sur-les-lieux-des-manifestations
https://www.fort-russ.com/2020/05/catastrophe-modernas-corona-vacc-test-subject-ian-haydon-suffers-major-illness
https://www.anguillesousroche.com/monde/un-groupe-finance-par-soros-declare-que-la-crise-du-covid-19-est-le-moment-ideal-pour-abolir-la-famille/
https://www.atlantico.fr/pepite/3589986/confinement--le-nombre-d-arrets-cardiaques-et-le-taux-de-mortalite-ont-explose
https://www.fedecardio.org/Les-gestes-qui-sauvent/L-arret-cardiaque/larret-cardiaque-un-bilan-alarmant
https://www.youtube.com/watch?v=j7wD_43DpEs
https://twitter.com/realcandaceo/status/1266917237769875457?s=21
https://ripostelaique.com/covid-19-comment-ils-ont-gonfle-les-chiffres-pour-mieux-terroriser-les-peuples.html
https://www.numerama.com/sciences/626780-immunite-croisee-et-si-une-part-de-la-population-etait-deja-immunisee-contre-le-coronavirus.html
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-la-bitherapie-raoult-fonctionne-en-traitement-precoce-point-sur-les-dernieres
L'épidémie se termine, l'état profond a décidé de passer au plan 2.
Sources : https://www.youtube.com/watch?v=oHp27yT83mM
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zangrillo-virus-clinicamente-non-esiste-pi-1867001.html
https://pgibertie.com/2020/05/31/la-macronie-et-laffaire-des-avions-renifleurs/
https://www.medicineuncensored.com/a-study-out-of-thin-air
https://www.vox.com/2020/5/31/21276049/derek-chauvin-tou-thao-kueng-lane-officers-george-floyd-what-we-know
https://fr.sott.net/article/35722-USA-Des-palettes-de-briques-installees-sur-les-lieux-des-manifestations
https://www.fort-russ.com/2020/05/catastrophe-modernas-corona-vacc-test-subject-ian-haydon-suffers-major-illness
https://www.anguillesousroche.com/monde/un-groupe-finance-par-soros-declare-que-la-crise-du-covid-19-est-le-moment-ideal-pour-abolir-la-famille/
https://www.atlantico.fr/pepite/3589986/confinement--le-nombre-d-arrets-cardiaques-et-le-taux-de-mortalite-ont-explose
https://www.fedecardio.org/Les-gestes-qui-sauvent/L-arret-cardiaque/larret-cardiaque-un-bilan-alarmant
https://www.youtube.com/watch?v=j7wD_43DpEs
https://twitter.com/realcandaceo/status/1266917237769875457?s=21
https://ripostelaique.com/covid-19-comment-ils-ont-gonfle-les-chiffres-pour-mieux-terroriser-les-peuples.html
https://www.numerama.com/sciences/626780-immunite-croisee-et-si-une-part-de-la-population-etait-deja-immunisee-contre-le-coronavirus.html
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-la-bitherapie-raoult-fonctionne-en-traitement-precoce-point-sur-les-dernieres
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.