Ist der Koran bald das neue Gesetz in Deutschland

Westdeutsche Zustände: Tausende Muslime skandieren in Hamburg "Allahu akbar" nach der Koranverbrennung in Schweden.



Nein, diese Bilder stammen nicht aus islamischen Ländern im Nahen oder Mittleren Osten, sondern aus der Hamburger Innenstadt: Dort haben sich am Wochenende tausende Moslems versammelt, um eine islamistische Demonstration durchzuführen. Immer wieder skandierte die Menge "Allahu akbar", Redner kündigten zudem an, dass der Koran das neue Gesetz in Deutschland werden müsse.



