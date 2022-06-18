Balance sobre Covid y políticas "sanitarias" de la burguesía

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Juan Garberi, biólogo molecular y militante socialista, uno de los científicos que se puso al frente de la lucha contra las políticas anti-sanitarias de la OMS y los gobiernos, denunciando cómo la Big Pharma salió a vender productos experimentales que, a la larga, terminaron dañando más personas de las que, en los hechos, beneficiaron.