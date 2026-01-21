BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Приношение Даров в Поклонении Богу. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 11 января 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 2 days ago

Cкачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/19893


ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/13K1JNXwSvsk6K1IPeN6qzylD3PCYBfpl/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1zbOdxdknDzdEw7bo0RYmjN3x7huTw7yR/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1SZrd_4Q20UJAA_l1xUs17LKfjq5WSCH1/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1XO3Yy-al5sWgPTkgo-9aLjVT47shU1p8/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1OsDVPYLsvDyS1mo24dHYCxZWWB0uNR5N/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1g1T__v8DMsDA5w8wqj84B10Uck3avEBh/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true



Фрагменты:

“4 Ночные Стражи:

Мк 13:33 ... бодрствуйте (будьте бдительными), молитесь... 35 Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома: Вечером (с 7 до 9 часов вечера), или в Полночь (с 10 часов вечера до 12 часов ночи), или в Пение Петухов (с 1 до 3 часов ночи), или Поутру (с 4 до 6 часов утра);


Адам и Ева были созданы, чтобы быть с Всевышним. Они были сотворены для того, чтобы поклоняться Ему и воздавать Ему благодарность. Это то, чего Он более всего желает. Поэтому давайте будем стараться поступать, как Мария: сидеть у Его ног каждый день и уделять Ему безраздельное внимание. Давайте поклоняться нашему Царю, Который отдал Себя за нас!”


См. также:


7 Видов Храмовых Приношений. Протокол от 21 декабря 2025 г.

https://drive.google.com/file/d/135qCJZBm-mpCKs0f2Crjs3Y02UUtMiVi/view

https://www.youtube.com/watch?v=0qBpAdxJP9Q&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=3


Видео Лиланда на англ. Zadok the Priest – the Order of Melchizedek / Священник Садок, Чин Мелхиседека:

https://vimeo.com/manage/videos/1151697036

https://www.bitchute.com/video/AF1edWFc4MS5/


Транскрипт (расшифрованный текст) к видео (прокрутите вниз до курса  C05-6-36 Zadok the Priest – the Order of Melchizedek) https://leelandjones.wordpress.com/course-05/


Копия на Ютубе https://youtu.be/Rj0kCe2UJXs

Как включить русские субтитры на Ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

Keywords
vtoroe prishestvie hristaotkrovenie ioannaleeland jones in russianchodeshotkrovenie 14 glavasvyawennikisubbotahramschool meeting minutesabel and cain4 night watchesnochnye strajibodrstvuyitefimiammilitvyladanavel i kainjertva ustjertvoprinosheniyastan svatyhskiniya svidetelstvasvyatoe svyatyhnew monthspenie putuhovpolnoch
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Coming Showdown: Trump&#8217;s Insurrection Act Gambit and America&#8217;s Final Tribal War

The Coming Showdown: Trump’s Insurrection Act Gambit and America’s Final Tribal War

Mike Adams
Simple yet critical holistic protocols can improve immune responses and bolster natural immunity

Simple yet critical holistic protocols can improve immune responses and bolster natural immunity

Lance D Johnson
The sky’s the limit: A century of weather modification faces federal scrutiny

The sky’s the limit: A century of weather modification faces federal scrutiny

Willow Tohi
Growing Freedom: The ultimate act of rebellion against globalist control

Growing Freedom: The ultimate act of rebellion against globalist control

Belle Carter
Investigative journalist Peter Schweizer warns against the &#8220;invisible coup&#8221; of Chinese birth tourism

Investigative journalist Peter Schweizer warns against the “invisible coup” of Chinese birth tourism

Laura Harris
Nutritious survival foods to stockpile that never expire

Nutritious survival foods to stockpile that never expire

Evangelyn Rodriguez
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy