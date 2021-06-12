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Klaus Schwab Great Reset World Economic Forum and Implanted Microchip (transcript limba romana)
Countess Erzsebet Bathory
Countess Erzsebet Bathory
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269 views • June 12, 2021
Original: https://www.youtube.com/watch?v=dg6BlXuj8cM
Channel: Werner
12 May 2021

Transcriptul:

Klaus Schwab este fondatorul și președintele Forumului Economic Mondial din Davos, la care se adună anual șefi de stat din marile țări ale lumii pentru a discuta despre viitorul afacerilor mondiale.

În acest interviu acordat pe 10 ianuarie 2016 canalului elvețian RTS, el explică faptul că ființa umană va primi în curând un cip în corpul său pentru a se uni cu lumea digitală.

Persoanele care văd acest extras din interviu ar trebui să-și amintească faptul că Klaus Schwab este proiectantul și promotorul Marii Resetări, proiect lansat oficial la Forumul din Davos în ianuarie 2021.

În 2020, Klaus Schwab a spus că pandemia de Covid-19 este o „fereastră rară, dar îngustă, în care avem oportunitatea de a regândi, reinventa, reseta lumea noastră”.

Nu vom putea spune că n-am știut…

RTS: Astăzi, la sfârșitul acestui lucru, vorbim despre cipuri care pot fi implantate. Când va fi asta?

Klaus Schwab: Cu siguranță în următorii zece ani. Și la început le vom implanta în hainele noastre. Apoi ne-am putea imagina că le vom implanta în creierul nostru sau în pielea noastră. Și până la urmă, poate că va exista o comunicare directă între creierul nostru și lumea digitală. Ceea ce vedem este un tip de fuziune a lumii fizice, digitale și biologice.

RTS: Numim pe cineva, fără a avea măcar reflexul să luăm un dispozitiv, totul se face în mod natural, tehnologia devine o prelungire a corpului.

Klaus Schwab: Da, vorbești și spui: „Vreau să fiu conectat cu cineva acum”. Și la început ai boți personalizați, eu am văzut că domnul Zuckerberg a prezis că la sfârșitul anului va avea robotul său, majordomul său personalizat care îi stă la dispoziție.

RTS: Ca în „DowntonAbbey” (serial de televiziune britanic), vom avea propriul majordom robot, servitorul nostru, sclavul nostru?

Klaus Schwab: Da, dar există o diferență. Este un servitor dotat cu inteligența artificială și care învață, care nu este doar asistentul tău pentru munca manuală, ci poate fi cu adevărat și un partener intelectual pentru tine.
Keywords
wefklaus schwabgreat resetimplanted microchip
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