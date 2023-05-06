Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία; (Β΄ μέρος, ἐρωτήσεις). Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων… (26.04.2023).

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Ἡ KΓ' Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ἀπριλίου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.
Παραγωγή: RumOrthodox
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