27. Когда ты отличаешься от других

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Ты физически слабее
И здоровье не ахти,
И не дока в бизнес сфере,
Не богач, как ни крути,
И не можешь в результате
Жить как хочешь и как те,
Кто всё делают в азарте
То, что не дано тебе.
Ну, и выглядишь не очень…
Что же делать? Как же быть?
Не рвать жилы что есть мо́чи,
Не скрываться и не ныть.
Осознай, что ты родился
Как и все на сей Земле,
До обмана не скатился
И твой разум не во тьме,
Ты не лживый расхититель,
Не стукач, не душегуб,
Значит, как достойный житель
Вправе воплотить, мой друг,
В жизнь с настойчивостью хваткой,
С чёткостью а-ля педант
Свои чаянья с оглядкой
На здоровье и талант.
И прими то положенье,
Что дано (унынью – стоп!)
С чувством удовлетворенья,
Что не хуже, чем могло б.
Выстрой свой стандарт морали,
Царство нравственности, где
Цельность, самообладанье,
Добросовестность в цене.
Сделай собственной природой
Объективность, мудрость, честь,
Совесть с внутренней свободой,
Чтоб достойно жить и цвесть.
Прочь скандалы, препиранья,
Нервы береги, и стань
Образцом для подражанья
Не платя́щим дури дань.
Смена образа мышленья
Воодушевит без фраз
И загрузит обновленье,
Дабы огранить алмаз
Собственного я. И разум
Уважай и защищай
От помех эфирных – сразу
Напряженье пресекай.
В результате всех стараний
Люди станут отмечать
Благородство в твоём взгляде
И за это уважать.
Плюс язык международный,
Специальность технаря
Надо бы освоить, чтобы
Этому благодаря
Жить свободнее, в достатке,
Ощущая комильфо*,
А не в пене иль в осадке,
Дельно жить и смыслово́.
Береги ресурсы тела
(Ты не перепрыгнешь их),
И используй в каждом деле
Средства «спонсоров» таких,
Как настроенность на благо,
Ситуационный нюх,
Здравоумная отвага
Ну, и чемпионский дух.
Этих средств объединенье
В поведении твоём
Даст и самоуваженье,
И устойчивый подъём.
Навсегда оставь привычку
Оскорблять себя, корить,
Ерундой свой мозг не пичкай,
Славный славно должен жить!
Твой потенциал врождённый
Может в жизнь быть воплощён,
Знай, твой путь не предрешённый,
Сила вся в тебе самом!
* От франц. comme il faut – как следует, как должно быть