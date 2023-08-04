27. Когда ты отличаешься от других

Ты физически слабее

И здоровье не ахти,

И не дока в бизнес сфере,

Не богач, как ни крути,

И не можешь в результате

Жить как хочешь и как те,

Кто всё делают в азарте

То, что не дано тебе.

Ну, и выглядишь не очень…

Что же делать? Как же быть?

Не рвать жилы что есть мо́чи,

Не скрываться и не ныть.

Осознай, что ты родился

Как и все на сей Земле,

До обмана не скатился

И твой разум не во тьме,

Ты не лживый расхититель,

Не стукач, не душегуб,

Значит, как достойный житель

Вправе воплотить, мой друг,

В жизнь с настойчивостью хваткой,

С чёткостью а-ля педант

Свои чаянья с оглядкой

На здоровье и талант.

И прими то положенье,

Что дано (унынью – стоп!)

С чувством удовлетворенья,

Что не хуже, чем могло б.

Выстрой свой стандарт морали,

Царство нравственности, где

Цельность, самообладанье,

Добросовестность в цене.

Сделай собственной природой

Объективность, мудрость, честь,

Совесть с внутренней свободой,

Чтоб достойно жить и цвесть.

Прочь скандалы, препиранья,

Нервы береги, и стань

Образцом для подражанья

Не платя́щим дури дань.

Смена образа мышленья

Воодушевит без фраз

И загрузит обновленье,

Дабы огранить алмаз

Собственного я. И разум

Уважай и защищай

От помех эфирных – сразу

Напряженье пресекай.

В результате всех стараний

Люди станут отмечать

Благородство в твоём взгляде

И за это уважать.

Плюс язык международный,

Специальность технаря

Надо бы освоить, чтобы

Этому благодаря

Жить свободнее, в достатке,

Ощущая комильфо*,

А не в пене иль в осадке,

Дельно жить и смыслово́.

Береги ресурсы тела

(Ты не перепрыгнешь их),

И используй в каждом деле

Средства «спонсоров» таких,

Как настроенность на благо,

Ситуационный нюх,

Здравоумная отвага

Ну, и чемпионский дух.

Этих средств объединенье

В поведении твоём

Даст и самоуваженье,

И устойчивый подъём.

Навсегда оставь привычку

Оскорблять себя, корить,

Ерундой свой мозг не пичкай,

Славный славно должен жить!

Твой потенциал врождённый

Может в жизнь быть воплощён,

Знай, твой путь не предрешённый,

Сила вся в тебе самом!





* От франц. comme il faut – как следует, как должно быть