OMS ¿En quién confiar? - TrustWho (2016)

En noviembre de 2018 TVE publicó en su web un documental emitido en Documentos TV que dudaba de la independencia de la OMS respecto a grandes empresas y estados.



TVE escribe sobre “OMS ¿En quién confiar?: “Un espléndido documental de investigación, sobre las sombras que esconde la organización, dependiente de las Naciones Unidas, encargada de cuidar de la salud pública mundial desde 1948.



Además refleja las declaraciones del radiobiólogo Ian Fairlie sobre lo sucedido en Fukushima como si la OMS hubiera quitado importancia a la radiación nuclear emitida.



En cuanto a la gripe porcina, la web de TVE aún refleja lo siguiente:



“Wolfganf Wodarg, miembro Consejo de Europa. En 2009, la gestión de la pandemia de la gripe porcina, por la que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido cerraron acuerdos secretos con farmacéuticas para la adquisición de las vacunas, cuando la OMS declarase el nivel 6 de pandemia endémica, evidenció su comprometida credibilidad ante la ciudadanía. “Como no podían vender la vacuna, porque no había pandemia, ni indicios de un brote de gripe, se la inventaron”, cuenta Wolfgang Wodarg, exdelegado del Consejo de Europa. (...) Margaret Chan, directora general OMS 2007-2017. “OMS, ¿en quién confiar?”, destapa a través de testimonios y documentos acreditados, la presión y el control de los estados y la industria en la Organización Mundial de la Salud. Estrategias atribuidas a la delicada situación en su financiación, pero que claramente están por encima de cualquier consideración de salud pública. “¿Y si le digo que en la OMS como organización sólo el 30% del presupuesto son fondos previsibles? El 70% restante debo ir por el mundo pasando el sombrero para recaudarlo”, manifiesta Margaret Chan, la directora de la OMS desde 2007 a 2017”.