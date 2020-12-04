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FAIRTALK - AUGENHÖHE Episode 10 - Wandel - Wahrheit - Weltverschwörung? - 1. Dez. 2020
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3 views • December 04, 2020
Der Talk mit Jens Lehrich und seinen Gästen Ken Jebsen (kenfm.de), Holger Kreymeier (massengeschmack.tv), Dirk C. Fleck (dirk-c-fleck.de) und Gunnar Kaiser (gunnarkaiser.de)
AUGENHÖHE Episode 10
der Talk mit Jens Lehrich
Gesamtzeit: 2:24:49
Diese Sendung wurde am 1. Dez. 2020 live Übertragen
FAIR TALK https://www.fairtalk.tv/
INFORMATIONSQUELLEN:
Q1
00:12:42 nzz.ch/international/coronavirus-in-russland-moskau-im-lockdown-ld.1553007
handelsblatt.com/politik/international/corona-epidemie-putin-schickt-russen-bis-ende-april-in-zwangsurlaub/25710784.html?ticket=ST-1550885-qTg9qXWuy9a7GRMUqpij-ap3
Q2
00:16:46 who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Q3
00:17:18 welt.de/politik/deutschland/article217814294/Denunziationsportal-Heftige-Kritik-an-Online-Formular-zum-Melden-von-Corona-Verstoessen.html
Q4
00:18:52 berliner-zeitung.de/news/berliner-oppositionspolitiker-bezweifelt-sinn-von-pcr-tests-li.117128?lid=true
Q5
00:21:29 youtube.com/watch?v=-u3H3PvebBU&t=532s
Q6
00:26:32 gesetze-im-internet.de/ifsg/
(Die Sendung wurde vor der Verabschiedung aufgezeichnet)
Q7
00:29:49 aerzteblatt.de/nachrichten/118314/Bei-minus-70-Grad-um-die-Welt
Q8
00:30:25 youtube.com/watch?v=083VjebhzgI
Q9
00:31:24 deutsch.rt.com/europa/102214-thank-you-for-your-leadership/
Q10
00:32:05 youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
Q11
00:33:30 kenfm.de/gates-kapert-deutschland/
Q12
00:38:13 youtube.com/watch?v=q2G_vdMkNu8
Q13
00:40:40 welt.de/autor/don-alphonso/
Q14
00:41:50 sueddeutsche.de/kolumne/corona-politik-sorgen-um-die-spaltung-der-gesellschaft-1.5035807
Q15
00:43:26 kopp-verlag.de/a/propaganda?ws_tp1=kw&ref=googlemc&subref=pool/shopping&gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8Uakt7M4y0szFSfR6W9FS_lUIjij9oWVeC5LnA93NVxtm8C3HgP5QIaAvQ3EALw_wcB
buchkomplizen.de/buecher-mehr/public-opinion-by-walter-lippmann.html
Q16
00:49:41 youtube.com/watch?v=XslHAQQmijk
Q17
00:56:17 youtube.com/watch?v=Xwme36rOoAM&t=35s
Q18
01:04:59 youtube.com/watch?v=ebPB5egg4X4
Q19
01:05:52 ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-in-Niedersachsen-Intensivstationen-fuellen-sich,corona5222.html
Q20
01:06:10 handelsblatt.com/politik/international/pandemie-hunger-armut-vernachlaessigte-gesundheitsvorsorge-so-schlimm-sind-die-kollateralschaeden-der-corona-bekaempfung/26196874.html?ticket=ST-1610169-Hfq4CRHRxkWzaFaMl7ns-ap3
focus.de/finanzen/boerse/einseitiger-fokus-viele-kollateralschaeden-fresenius-chef-kritisiert-massnahmen-in-der-corona-krise_id_12445424.html
Q21
01:12:22 swr3.de/aktuell/nachrichten/bw-hilfs-polizisten-100.html
Q22
01:20:22 zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/ueberwachung-drohnen-einsatz-coronavirus-einschraenkungen-polizeigewerkschaften?utm_referrer=https%3A%2F%2F
Q23
01:22:21 heise.de/tp/features/Frankreich-Keine-Bilder-mehr-von-Polizisten-und-Gendarmen-auf-sozialen-Netzwerken-4952312.html
Q24
01:22:56 thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149437880.html
Q25
01:24:18 tagesspiegel.de/politik/diagnose-fehlalarm-experten-schweinegrippe-wurde-unnoetig-zur-pandemie-erklaert/1670998.html
Q26
01:25:42 cidm.online
Q27
01:29:23 berliner-zeitung.de/news/berliner-oppositionspolitiker-bezweifelt-sinn-von-pcr-tests-li.117128
Q28
01:30:56 kicker.de/nach_teilnahme_an_corona_demo_in_berlin_bonn_kuendigt_saibou_fristlos-781086/artikel
Q29
01:34:18 youtube.com/watch?v=JFvQuZBxh-Q
lobbycontrol.de/wp-content/uploads/download/Message_Bilderberg.pdf
Q30
01:39:56 independent24.wordpress.com/2014/07/03/ich-sehe-mistgabeln/
Q31
01:40:51 faz.net/aktuell/feuilleton/der-naturschuetzer-douglas-tompkins-der-schutzmann-1544365.html
Q32
01:42:59 buchkomplizen.de/buecher-mehr/0-1-das-imperium-der-milliardaere.html
Q33
01:56:39 buchkomplizen.de/buecher-mehr/jetzt-die-kraft-der-gegenwart.html
Q34
02:06:55 kenfm.de/kenfm-verlaesst-berlin/
youtube.com/watch?v=AgbbZw1cQJo&t=726s
Q35
02:08:56 democracy-app.de/
Q36
02:15:13 youtube.com/watch?v=YQBslPEZceI
Q37
02:23:40 buchkomplizen.de/index.php?cl=details&libriid=A19784432&listtype=search&searchparam=fleck%20die%20vierte%20macht
AUGENHÖHE Episode 10
der Talk mit Jens Lehrich
Gesamtzeit: 2:24:49
Diese Sendung wurde am 1. Dez. 2020 live Übertragen
FAIR TALK https://www.fairtalk.tv/
INFORMATIONSQUELLEN:
Q1
00:12:42 nzz.ch/international/coronavirus-in-russland-moskau-im-lockdown-ld.1553007
handelsblatt.com/politik/international/corona-epidemie-putin-schickt-russen-bis-ende-april-in-zwangsurlaub/25710784.html?ticket=ST-1550885-qTg9qXWuy9a7GRMUqpij-ap3
Q2
00:16:46 who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Q3
00:17:18 welt.de/politik/deutschland/article217814294/Denunziationsportal-Heftige-Kritik-an-Online-Formular-zum-Melden-von-Corona-Verstoessen.html
Q4
00:18:52 berliner-zeitung.de/news/berliner-oppositionspolitiker-bezweifelt-sinn-von-pcr-tests-li.117128?lid=true
Q5
00:21:29 youtube.com/watch?v=-u3H3PvebBU&t=532s
Q6
00:26:32 gesetze-im-internet.de/ifsg/
(Die Sendung wurde vor der Verabschiedung aufgezeichnet)
Q7
00:29:49 aerzteblatt.de/nachrichten/118314/Bei-minus-70-Grad-um-die-Welt
Q8
00:30:25 youtube.com/watch?v=083VjebhzgI
Q9
00:31:24 deutsch.rt.com/europa/102214-thank-you-for-your-leadership/
Q10
00:32:05 youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
Q11
00:33:30 kenfm.de/gates-kapert-deutschland/
Q12
00:38:13 youtube.com/watch?v=q2G_vdMkNu8
Q13
00:40:40 welt.de/autor/don-alphonso/
Q14
00:41:50 sueddeutsche.de/kolumne/corona-politik-sorgen-um-die-spaltung-der-gesellschaft-1.5035807
Q15
00:43:26 kopp-verlag.de/a/propaganda?ws_tp1=kw&ref=googlemc&subref=pool/shopping&gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8Uakt7M4y0szFSfR6W9FS_lUIjij9oWVeC5LnA93NVxtm8C3HgP5QIaAvQ3EALw_wcB
buchkomplizen.de/buecher-mehr/public-opinion-by-walter-lippmann.html
Q16
00:49:41 youtube.com/watch?v=XslHAQQmijk
Q17
00:56:17 youtube.com/watch?v=Xwme36rOoAM&t=35s
Q18
01:04:59 youtube.com/watch?v=ebPB5egg4X4
Q19
01:05:52 ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-in-Niedersachsen-Intensivstationen-fuellen-sich,corona5222.html
Q20
01:06:10 handelsblatt.com/politik/international/pandemie-hunger-armut-vernachlaessigte-gesundheitsvorsorge-so-schlimm-sind-die-kollateralschaeden-der-corona-bekaempfung/26196874.html?ticket=ST-1610169-Hfq4CRHRxkWzaFaMl7ns-ap3
focus.de/finanzen/boerse/einseitiger-fokus-viele-kollateralschaeden-fresenius-chef-kritisiert-massnahmen-in-der-corona-krise_id_12445424.html
Q21
01:12:22 swr3.de/aktuell/nachrichten/bw-hilfs-polizisten-100.html
Q22
01:20:22 zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-04/ueberwachung-drohnen-einsatz-coronavirus-einschraenkungen-polizeigewerkschaften?utm_referrer=https%3A%2F%2F
Q23
01:22:21 heise.de/tp/features/Frankreich-Keine-Bilder-mehr-von-Polizisten-und-Gendarmen-auf-sozialen-Netzwerken-4952312.html
Q24
01:22:56 thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149437880.html
Q25
01:24:18 tagesspiegel.de/politik/diagnose-fehlalarm-experten-schweinegrippe-wurde-unnoetig-zur-pandemie-erklaert/1670998.html
Q26
01:25:42 cidm.online
Q27
01:29:23 berliner-zeitung.de/news/berliner-oppositionspolitiker-bezweifelt-sinn-von-pcr-tests-li.117128
Q28
01:30:56 kicker.de/nach_teilnahme_an_corona_demo_in_berlin_bonn_kuendigt_saibou_fristlos-781086/artikel
Q29
01:34:18 youtube.com/watch?v=JFvQuZBxh-Q
lobbycontrol.de/wp-content/uploads/download/Message_Bilderberg.pdf
Q30
01:39:56 independent24.wordpress.com/2014/07/03/ich-sehe-mistgabeln/
Q31
01:40:51 faz.net/aktuell/feuilleton/der-naturschuetzer-douglas-tompkins-der-schutzmann-1544365.html
Q32
01:42:59 buchkomplizen.de/buecher-mehr/0-1-das-imperium-der-milliardaere.html
Q33
01:56:39 buchkomplizen.de/buecher-mehr/jetzt-die-kraft-der-gegenwart.html
Q34
02:06:55 kenfm.de/kenfm-verlaesst-berlin/
youtube.com/watch?v=AgbbZw1cQJo&t=726s
Q35
02:08:56 democracy-app.de/
Q36
02:15:13 youtube.com/watch?v=YQBslPEZceI
Q37
02:23:40 buchkomplizen.de/index.php?cl=details&libriid=A19784432&listtype=search&searchparam=fleck%20die%20vierte%20macht
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