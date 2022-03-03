Για τον Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου αποτελεί την μορφή αυτή που ενσαρκώνει το μεγαλείο του Ελληνισμού μέσα από τον αγώνα τον οποίον έτρεφε η δίψα για λευτεριά και ένωση με την μητέρα Πατρίδα. Μια δίψα και ένας αγώνας που οδήγησε τον ήρωα σε μια θυσία που αντανακλά το μεγαλείο της προσωπικότητας του αλλά και το μεγαλείο της ψυχής του, το μεγαλείο που κρύβει μέσα του κάθε Έλληνας όταν δίνει ψυχή και σώμα στον αγώνα για την Πατρίδα.

Από τις πάμπολλες μάχες και επιτυχίες του μεγάλου αυτού ήρωα που ονομάζεται Γρηγόρης Αυξεντίου θα σταθούμε στην τελευταία του . Στις 3 Μαρτίου 1957 οι Άγγλοι αποικιοκράτες μετά από προδοσία πληροφορήθηκαν ότι το κρησφύγετο του Αυξεντίου βρίσκεται κοντά στην Μονή Μαχαιρά. Όταν οι Άγγλοι βρέθηκαν περιμετρικώς της περιοχής του κρυσφηγέτου ο Αυξεντίου είπε στους συναγωνιστές του πως πρόκειται περί προδοσίας, λαμβάνοντας την μαζική απάντηση από εκείνους (Ανδρέα Στυλιανού, Αυγουστή Ευσταθίου, Αντώνη Παπαδόπουλο και Φειδία Συμεωνίδη) "Αρχηγέ μαζί σου και στον θάνατο" , λίγες στιγμές αργότερα άκουσαν και τις πρώτες φωνές των βαρβάρων αποικιοκρατών να τους καλούν σε παράδοση, όμως οι αγωνιστές στις φωνές αυτές απάντησαν με πυρά. Ο Αυξεντίου έπειτα από ώρες μάχης διέταξε τους συναγωνιστές του να παραδοθούν λέγοντας τους "Μέχρι σήμερα μαθαίνατε πώς πολεμούν οι Έλληνες. Σήμερα θα μάθετε και πως πεθαίνουν."

Ο Ήρωας Γρηγόριος Αυξεντίου ήταν αποφασισμένος να μην πιαστεί ζωντανός και τις επόμενες ώρες στις εκλήσεις που του γίναν για παράδοση απαντούσε με πυρά και την φράση "Μολών λαβέ". Ήταν αδύνατο για τους βαρβάρους να λυγίσουν τον ήρωα. Οι δειλοί Άγγλοι αποικιοκράτες βλέποντας τους στρατιώτες τους να τραυματίζονται και να πέφτουν νεκροί από τα πυρά του ήρωα λαμβάνουν την απόφαση να τον κάψουν ζωντανό μέσα στο κρησφύγετο, όπως θα έκανε μόνο ένας λαός δειλών. Ένας λαός βαρβάρων, ένας λαός που δεν γνώρισε ποτέ του ήρωες τόσο μεγάλους ώστε να μάθει πως οι ιδέες και οι αγώνες για την λευτεριά δεν καίγονται , δεν γίνονται στάχτη , δεν χάνονται, μα αύθαρτες φέγγουν όλο και περισσότερο το Έθνος του φωτός , το φως του κόσμου όλου, τον λαό του τριαδικού Θεού, την αιωνία Ελλάς !