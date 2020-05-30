Dışarıda Gördüm BİR tane, Televizyonu Açtım BİN tane!

(Soru:) --AHMET BEY ÇOK MERAK ETTİĞİM DOKTOR ÖLÜMLERİ HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ

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-Sorunuzu yanıtlamadan önce ilginç bir istatistik paylaşayım, sadece Amerika'da her sene ortalama 370 doktorun intihar ettiğini biliyor muydunuz?

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Nasıl ki türlü türlü hastalıklardan ölenleri koronadan öldü diye kayda geçiyorlarsa, başka başka sebeplerden ölen doktorları da aynı şekilde, koronadan öldü diye kayda geçiyorlar.

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Önceki yıllarda da milyonlarca insan şu hastalıktan bu hastalıktan, kah solunum yolu enfeksiyonundan, akciğer iltihaplanmasından, kah karaciğer rahatsızlığından, kah kalp krizinden ölüyordu... Bu sene, bu ölümlerin bir kısmını korona diye kayda geçiyorlar...

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Doktorlar da bizim gibi insanlar!

Doktorlar da sağlıksız olabileceği gibi, hatta bir çok doktorun sağlık olarak hiç de iyi durumda olmadığına ben kaç kere gözlerimle şahit oldum...

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Doğal olarak doktorlar da, üstelik de çok çalışıyorlarsa ve bağışıklıkları zayıfladıysa, hastalanırlar veya ölürler...

Bu gayet alışılagelmiş bir durum...

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Ve o ölen doktorların da bazılarını, eğer testleri pozitif çıktıysa, koronadan öldü diye kayda geçiyorlar. Olay bu kadar basit...

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Testi pozitif çıktı denilen ve hastanede yatırılan bir sürü insan var ve o insanlarla temas kuran yüz binlerce sağlık çalışanı var.

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Koronadan öldü denilen doktor sayısı bir kaç yüz tane...

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Eee hani nerede tehlikeli salgın?

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Yani şöyle bir durum olsaydı, anormal sayıda doktor ölseydi bu sene mesela diyelim, 10bin tane doktor ölseydi bu bir kaç ayda, o zaman derdik ki tehlikeli bir şey var...

Ama geçen seneden daha fazla ne doktor ölüyor, ne de daha fazla insan ölüyor.

Hatta, geçen senelere oranla, bir çok ülkedeki istatistiklere bakılırsa, daha az insan ölmüş bu sene...

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Türkiyede diyelim 80.000.000 milyon insan var...

Koronadan öldü denilen de yaklaşık 4.000 (bu sayıyı doğru kabul edersek)

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Yani yüzde olarak bakarsak ölüm oranı:

Yüzde 0.005!!!

Yani her 20.000bin kişide bir kişi ölmüş!!!

Bildiğimiz gripte bile bu oran çok çok daha fazla.

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Test yapılan insan sayısını baz aldıkları için yüzdeyi yüksek gösteriyorlar, ama gerçek oran yüzde 0,005 ...

Sonuçta eğer 'bulaşıcı' bir salgın varsa, ve çok 'tehlikeli' ise, o zaman bulaşıcılığın gerçek oranı ancak nüfusa oranla ölü sayısı oranlandığında bulunabilir.

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Üstelik de koronadan öldü denilen insanların yaş ortalaması 60 üstü...

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Ve güya bunun için bütün dünyayı kapattılar, herkesi köle maskesi takmaya zorluyorlar.

Ve koronadan öldü denilenden çok çok daha fazla insan, bu karantina süreçlerinde ya açlıktan öldü, ya cinnet geçirip birilerini doğradı, ya intihar etti ya da açlıktan öldü!

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Hani meşhur hikaye vardır, köpek insanı ısırdığında haberlere çıkmaz, ama insan köpeği ısırırsa haber olur diye...

Her gün yüz binlerce insan kanserden ölür, haber yapmazlar. Ama yılda bir kere mesela bir çocuğu gider köpek balığı ısırır, her yere manşet yaparlar...

Aynı misal, bir doktor ölür koronadan öldü derler gece gündüz gözümüze sokmaya çalışırlar ve zannedersin ki, milyon tane doktor öldü!!!

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Verdikleri istatistiklere inansak bile, koronadan iyileşen sayısı, ölenden 27 kat fazla!!!

Tehlikeli bir hastalık olduğuna, medyanın hipnozunda olmayan hiç kimse inanmaz!



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Müzik:

Natural Stress Relief II: Music For Your Health - Dan Gibson & Hennie Bekker