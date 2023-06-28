Οι άνθρωποι σχεδιάστηκαν εξαρχής γενετικά;

Οποιαδήποτε θεωρία είναι πιθανή μέχρι να έχουμε αποδείξεις για το αντίθετο. Θα μπορούσαμε να έχουμε εξελιχθεί σε αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τα κενά μεταξύ του πώς υποτίθεται ότι αρχίσαμε να εξελισσόμαστε και μετά κάναμε ένα τεράστιο άλμα σε ένα θεωρητικά αδύνατο χρονικό διάστημα σε κάτι τόσο ευφυές.

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