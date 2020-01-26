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ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, 68/304, ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΕΣ.
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84 views • January 26, 2020
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 68/304 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΗΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΫΦΑΝΤΗ ''ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ'' ΕΛΛΗΝΕΣ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΟΗΕ ΜΑΣ ΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ!. ΧΩΡΙΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ. ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ CALVO. ΜΙΑ ΑΠΛΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ. Η ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ Η ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ''ΔΟΓΜΑΤΟΣ CALVO'', ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 106, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
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