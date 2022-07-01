Τα WikiLeaks αποκαλύπτουν ότι η προσελήνωση στο φεγγάρι γυρίστηκε στην έρημο της Νεβάδα !

Εδώ και 50 χρόνια με μία φαντασμαγορικής ταινία χολιγουντιανής παραγωγής μας έχουν εξαπατήσει για την προσελήνωση των αποστολών Apollo στη Σελήνη.





Η NASA γεννήθηκε από τους Χαζάρους μηχανικούς του τρίτου Ράιχ και κάποιους πρώην Opel μετανάστες στις ΗΠΑ.

Ήταν ο αγώνας προς τη σελήνη και η επίδειξη ποιος τον έχει μεγαλύτερο με τη Ρωσία





Οι παιδόφιλοι του Hollywood ετοίμασαν μία όμορφη ταινία στην έρημο της Νεβάδα εξαπατώντας όλο τον κόσμο.





Όπως και τότε, ακόμα και σήμερα μας εξαπατούν με την πανδημία Covid-19 αλλά το παιχνίδι τους δεν λειτουργεί πλέον.





Ο Julian Assange από τα WikiLeaks αποκαλύπτει την ψεύτικη προσελήνωση στο φεγγάρι. Η είδηση του ανοίγματος και της αποκάλυψης όλων των μυστικών εγγράφων από τα WikiLeaks, είχε την προφανή λογοκρισία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης …





Εδώ στο βίντεο οι αποδείξεις …





ΠΗΓΗ: Fatima - https://gloria.tv/post/LCQRWkTFWUs72PLi4Gw1B2VFa





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο IGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND