Dr. Silvia Behrendt - aktueller Stand der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften WHO

English Stream:



https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-141-Dr.-Silvia-Behrendt-Odysee-final:4

Gast:

Dr. Silvia Behrendt - Verwaltungsjuristin und Expertin für Pandemierecht

Inhalt:

Über den aktuellen Stand der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, was das für die

Mitgliedsstaaten bedeutet und, welche konkreten Probleme sich jetzt aus der Immunität der WHO

(Privatorganisation) ergeben.

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