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PANDEMONIUM III
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2709 views • April 22, 2020
Sigue el estado de confusión.
EFECTO LUCIFER: Convertir a gente normal en psicópatas solo requiere:
1) Dar un primer paso hacia el mal sin pensar (hago las cosas por rutina)
2) Cosificación del otro (son infractores, son criminales)
3) Anonimizarse a sí mismo (solo soy un policía más)
4) Difusión de la responsabilidad (los mandos son los responsables)
5) Obediencia ciega a la autoridad (ver oir y callar. Ell que manda, manda)
6) Conformidad con las normas sociales (hago lo que se espera de mi).
7) tolerancia pasiva a la maldad (yo no denuncio a compañeros...)
EFECTO LUCIFER: Convertir a gente normal en psicópatas solo requiere:
1) Dar un primer paso hacia el mal sin pensar (hago las cosas por rutina)
2) Cosificación del otro (son infractores, son criminales)
3) Anonimizarse a sí mismo (solo soy un policía más)
4) Difusión de la responsabilidad (los mandos son los responsables)
5) Obediencia ciega a la autoridad (ver oir y callar. Ell que manda, manda)
6) Conformidad con las normas sociales (hago lo que se espera de mi).
7) tolerancia pasiva a la maldad (yo no denuncio a compañeros...)
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