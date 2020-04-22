PANDEMONIUM III

Sigue el estado de confusión.

EFECTO LUCIFER: Convertir a gente normal en psicópatas solo requiere:

1) Dar un primer paso hacia el mal sin pensar (hago las cosas por rutina)

2) Cosificación del otro (son infractores, son criminales)

3) Anonimizarse a sí mismo (solo soy un policía más)

4) Difusión de la responsabilidad (los mandos son los responsables)

5) Obediencia ciega a la autoridad (ver oir y callar. Ell que manda, manda)

6) Conformidad con las normas sociales (hago lo que se espera de mi).

7) tolerancia pasiva a la maldad (yo no denuncio a compañeros...)