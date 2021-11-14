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Wimpertroela Mita bedreigt!
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466 views • November 14, 2021
Echt goed gaat het nog steeds niet met wimpertroela Mita Overvliet en helemaal goed in haar hoofd zit het ook al niet. Want laten we eerlijk zijn, is het niet gewoon ronduit misdadig om als je met corona besmet bent de straat op te gaan? En dan tussen veel mensen te gaan 'livestreamen' met het gevaar nog meer mensen te besmetten?
Dom, erg dom en zelfs heel asociaal zo'n hoestende en spugende Mita tussen de mensen.
Troelala heeft er maling aan, het kan haar werkelijk niets schelen om mensen te besmetten met wie weet wat voor afloop.
Ook psychisch gezien gaat het al langere tijd niet zo goed met deze wappie. Mita liegt, bedriegt, jankt en jammert. Haar ongezonde obsessie naar Video in Verzet neemt steeds ergere vormen aan en ook journalisten zoals de heer Hans de Vreij, Chris Klomp en Rudy Bouma kan ze niet zo goed hebben.
Vandaag was het wel raak met troelala, ze heeft ineens denkbeeldige vriendjes zoals Algerijnen en ze komen naar ons toe deze winter! En we worden afgeslacht!
Ernstig, zeer ernstig allemaal.
Het zou goed zijn als wimpertroela Mita Overvliet eens een tijdje onder behandeling zou worden gesteld, in zo'n koddige instelling, zonder internet want het gaat voorwaar niet goed en we kunnen alleen maar hopen dat haar dreigementen slechts loze woorden zijn!
Want uiteindelijk zit er ergens in Parijs een ernstig vertroebeld mens in haar eentje, zonder de denkbeeldige vriendjes, maar wel met een mond vol dreigementen.
Dom, erg dom en zelfs heel asociaal zo'n hoestende en spugende Mita tussen de mensen.
Troelala heeft er maling aan, het kan haar werkelijk niets schelen om mensen te besmetten met wie weet wat voor afloop.
Ook psychisch gezien gaat het al langere tijd niet zo goed met deze wappie. Mita liegt, bedriegt, jankt en jammert. Haar ongezonde obsessie naar Video in Verzet neemt steeds ergere vormen aan en ook journalisten zoals de heer Hans de Vreij, Chris Klomp en Rudy Bouma kan ze niet zo goed hebben.
Vandaag was het wel raak met troelala, ze heeft ineens denkbeeldige vriendjes zoals Algerijnen en ze komen naar ons toe deze winter! En we worden afgeslacht!
Ernstig, zeer ernstig allemaal.
Het zou goed zijn als wimpertroela Mita Overvliet eens een tijdje onder behandeling zou worden gesteld, in zo'n koddige instelling, zonder internet want het gaat voorwaar niet goed en we kunnen alleen maar hopen dat haar dreigementen slechts loze woorden zijn!
Want uiteindelijk zit er ergens in Parijs een ernstig vertroebeld mens in haar eentje, zonder de denkbeeldige vriendjes, maar wel met een mond vol dreigementen.
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