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29.03.2021. Летом уколят все взрослое население (Выпуск № 195 часть II (2)).
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8075 views • March 27, 2021
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Содержание:
04:15 Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря. https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
07:02 Кураев стучит к Варфоломею, ЛГБТ-маразм в Украине и США. Церковный Дайджест. https://www.youtube.com/watch?v=fIe2wqMoDUs.
18:08 Не надо ждать Антихриста, и готовиться к его приходу! Не спешить Колебаться умом и Смущаться … https://www.youtube.com/watch?v=DFrNCYfjJqA.
18:08 Ждать не антихриста, а Христа Игумен Нектарий (Морозов). https://pravoslavie.ru/131424.html.
23:31 Старец Николай Гурьянов об ИНН. https://www.youtube.com/watch?v=5tWBXd7kKZ8.
32:08 Слово Патриарха Илии: Как на самом деле мы можем принести пользу человечеству? http://vkpatriarhat.org/ru/?p=27284.
34:50 В Дании детям в возрасте 10-12 лет могут разрешить смену пола. https://3rm.info/main/84223-bezumie-i-satanizm-v-danii-detjam-v-vozraste-10-12-let-mogut-razreshit-smenu-pola.html.
36:12 Письмо слушателя. ООН программа на 2021 по 2030 год.
43:04 «Ленин будет жить»: в Волгограде появится золотой памятник. Браузер для входа. https://v1.ru/text/gorod/2018/08/23/65303981/.
47:52 Донецк три шестерки. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnwnIO4SZesi5TsmvTazr-69ZYGmDc8p-RqA&;usqp=CAU. https://pbs.twimg.com/media/Ebqn4KLXsAEpf8t.jpg.
50:57 666 в долларе США. https://youtu.be/W4lVuZTk0e4.
56:57 6 (Шесть) ПРИЗНАКОВ Истинного ПОКАЯНИЯ. Пестов. https://www.youtube.com/watch?v=fuqwsUBJ_AI 6.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются вводить электронные паспорта, напомним, что надо жить по писанию, иметь свое мнение, не иметь авторитетов, что надо рассматривать ситуацию в целом с божьей помощью, а не пытаться анализировать и разбивать на части. Посмотрим программу ООН с 2021 года по 2030 год. Увидим, как распространяются три шестерки в нашей жизни. Также поговорим про истинное покаяние.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:15 Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря. https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
07:02 Кураев стучит к Варфоломею, ЛГБТ-маразм в Украине и США. Церковный Дайджест. https://www.youtube.com/watch?v=fIe2wqMoDUs.
18:08 Не надо ждать Антихриста, и готовиться к его приходу! Не спешить Колебаться умом и Смущаться … https://www.youtube.com/watch?v=DFrNCYfjJqA.
18:08 Ждать не антихриста, а Христа Игумен Нектарий (Морозов). https://pravoslavie.ru/131424.html.
23:31 Старец Николай Гурьянов об ИНН. https://www.youtube.com/watch?v=5tWBXd7kKZ8.
32:08 Слово Патриарха Илии: Как на самом деле мы можем принести пользу человечеству? http://vkpatriarhat.org/ru/?p=27284.
34:50 В Дании детям в возрасте 10-12 лет могут разрешить смену пола. https://3rm.info/main/84223-bezumie-i-satanizm-v-danii-detjam-v-vozraste-10-12-let-mogut-razreshit-smenu-pola.html.
36:12 Письмо слушателя. ООН программа на 2021 по 2030 год.
43:04 «Ленин будет жить»: в Волгограде появится золотой памятник. Браузер для входа. https://v1.ru/text/gorod/2018/08/23/65303981/.
47:52 Донецк три шестерки. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnwnIO4SZesi5TsmvTazr-69ZYGmDc8p-RqA&;usqp=CAU. https://pbs.twimg.com/media/Ebqn4KLXsAEpf8t.jpg.
50:57 666 в долларе США. https://youtu.be/W4lVuZTk0e4.
56:57 6 (Шесть) ПРИЗНАКОВ Истинного ПОКАЯНИЯ. Пестов. https://www.youtube.com/watch?v=fuqwsUBJ_AI 6.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются вводить электронные паспорта, напомним, что надо жить по писанию, иметь свое мнение, не иметь авторитетов, что надо рассматривать ситуацию в целом с божьей помощью, а не пытаться анализировать и разбивать на части. Посмотрим программу ООН с 2021 года по 2030 год. Увидим, как распространяются три шестерки в нашей жизни. Также поговорим про истинное покаяние.
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