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Комплексный подход при альтернативном лечении рака. Мастер-класс Бориса ГРИНБЛАТА
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101 views • November 06, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вашему вниманию видеозапись мастер-класса по комплексному подходу в лечении рака альтернативными методами. Мастер-класс был проведен в рамках 7-го Научно-практического семинара по альтернативным методам лечения рака и онкопсихологии, который прошел 28 января 2016 года в Москве. Автор и ведущий мастер-класса – Борис ГРИНБЛАТ, – натуропат, специалист по альтернативной онкологии, основатель проекта МедАльтернатива.инфо, участник международного проекта «Правда о раке / The Truth About Cancer», автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”.
Данную книгу можно бесплатно почитать или заказать по ссылке: http://medalternativa.info/books/
Желающие могут получить консультацию автора или других специалистов по ссылке: https://medalternativa.info/help/
Данную книгу можно бесплатно почитать или заказать по ссылке: http://medalternativa.info/books/
Желающие могут получить консультацию автора или других специалистов по ссылке: https://medalternativa.info/help/
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