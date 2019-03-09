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[9 marzo 2019] Reloj de Tierra Plana Sol, Luna y Reloj Zodiaco - ITALIANO [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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Una herramienta indispensable para explicar FLAT EARTH a tus amigos.
Muestra cómo funcionan las estaciones.
Cómo se mueven el sol y la luna a través del zodiaco.
Día y noche.
Trabaja tiempo amplio.
Videos destacados para ayudar a las personas a aprender sobre nuestro mundo.
Cuenta atrás del temporizador para su próximo gran evento.
* AHORA DISPONIBLE * en Google Play y Apple.
*enlace de iPhone:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Enlace de Android:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Viviamo in un mondo di bugie spinte su di noi dai livelli superiori dei controllori del mondo. È più facile mentire a qualcuno che convincerlo che è stato mentito, specialmente quando è inconsapevolmente dipendente dalla paura. Se il FONDAMENTO della tua convinzione mondiale è che sei su un razzo a forma di pera globo d'acqua rotante che vola attraverso un vuoto spaziale infinito, allora non saprai CHI sei, DOVE sei e COSA sei veramente. Sarai perso e ti sentirai insignificante non SAPENDO di essere al centro della creazione piuttosto che su un granello di polvere in un universo in continua espansione.
Con quella convinzione puoi essere convinto di qualsiasi cosa. Per svegliarti DEVI iniziare dalle fondamenta del tuo mondo e da lì puoi vedere oltre la curva immaginaria.
L'app FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK è lo strumento migliore per scoprire la terra piatta e presentarla ad amici e familiari. Mostra visivamente come il cielo è un orologio perfetto e ti offre l'ultimo contenuto di terra piatta censurato da Google.
La pagina delle FAQ risponderà a tutte le tue domande su come e perché la terra piatta è nascosta. Hai un motivo per cui pensi che Flat Earth sia impossibile, abbiamo una risposta a cui non hai ancora pensato.
Accetta la sfida dell'orologio FE. Guarda il video in primo piano ogni giorno per 2 settimane e guarda cosa succede.
Basta cercare "Flat Earth Clock" di Blue Water Bay in Google Play o nell'App Store di Apple. Saranno i migliori $ 2,99 che tu abbia mai investito. Evita le app knock-off su Google Play, sono GRATUITE e NON valgono comunque il prezzo. Scaricalo e dai un'occhiata oggi stesso!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Entrambi: https://qrco.de/bbizVA
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BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
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BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
RICHIESTE DEI MEDIA: [email protected]
Se sei un conduttore di uno spettacolo e pensi che Flat Earth sia stupido e impossibile, facciamo una domanda e risposta sul tuo canale.
scienza, tecnologia, geologia, astronomia, fisica, educazione
science, technology, geology, astronomy, physics, education
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