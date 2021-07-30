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Δρ David Martin Coronavirus Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και βιολογικά όπλα
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30 views • July 30, 2021
Ο Δρ David Martin είναι ο Πρόεδρος της MCAM International Innovation Risk Management, που μεταξύ άλλων έχει παρακολουθήσει ολόκληρο το σώμα όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, αρχείων προμηθειών και αρχείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να παρακολουθεί τι συμβαίνει και τα οικονομικά του καινοτομία. Εξέτασε 4.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί γύρω από το SARS Coronavirus, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και των χειρισμών του με τα ακόλουθα ευρήματα:
1. Το Coronavirus χειραγωγήθηκε για να δημιουργήσει SARS ως υποκατηγορία (κλάδος) της οικογένειας Beta Coronavirus
2. Υπήρξαν πάνω από 120 κατοχυρωμένα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει «νέο» κοροναϊό. Ο φάκελος "Fauci / COVID-19" του David Martin περιγράφει όλες τις λεπτομέρειες: https://estateartistry.com/blog/dr-david-martin-releases-the-faucicovid-19-dossier-205-pages-22-years-of-research
3. Η πρώτη αίτηση ευρεσιτεχνίας για το εμβόλιο για την πρωτεΐνη S-spike κατατέθηκε το 2000 (Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 6372224) για τον κοροϊό σκύλου
4. Το SARS ΔΕΝ αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας ζωονοσολογικής τροποποίησης του Coronavirus. Η Fauci χρηματοδότησε την έρευνα και το NIAID δημιούργησε έναν «μολυσματικό αντιγραφικό ελαττωματικό κοροναϊό», στοχεύοντας ειδικά στους ανθρώπινους πνεύμονες, κατοχυρώνοντας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το SARS πριν από το 2002, πριν και σύντομα ακολουθούμενο από το φερόμενο ξέσπασμα στην Ασία.
5. Αυτή η ευρεσιτεχνία, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 7279327, καθορίζει συγκεκριμένη αλληλουχία γονιδίων για τον υποδοχέα ACE, τον τομέα δέσμευσης ACE2, την πρωτεΐνη ακίδων S1 και άλλα στοιχεία. Δεν ήταν μόνο κατασκευασμένο, αλλά θα μπορούσε να τροποποιηθεί συνθετικά στο εργαστήριο για να διανείμει εμβόλια HIV ή να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο
6. Το έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό του νέου ιού - εάν στην πραγματικότητα θεωρείτε αυτό που αναφέρουν ως νέο, θα βρείτε 73 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκδόθηκαν μεταξύ 2008 και 2019.
7. Δεν υπήρχε διαρροή στο εργαστήριο - αυτό ήταν ένας σκόπιμος βιοεξοπλισμός πρωτεϊνών αιχμής για ένεση στους ανθρώπους για να τους κάνουν να πάρουν εμβόλιο παν-κορανοϊού. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ένα παθογόνο που απελευθερώθηκε.
Η τραγωδία είναι ότι τώρα καθόμαστε σε έναν κόσμο όπου έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που εγχέονται με μια αλληλουχία υπολογιστή που διεγείρει παθογόνα. Ποιο πωλείται σύμφωνα με αυτό που το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το ιατρικό επάγγελμα και το FDA στα δικά του κλινικά πρότυπα δεν θα πρότειναν ως εμβόλιο. Αλλά χρησιμοποιώντας τον όρο, στην πραγματικότητα υποβάλλονται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό που ήταν γνωστό ότι ήταν, μέχρι το 2005, ένα βιολογικό όπλο (80 mins, Υπότιτλοι).
1. Το Coronavirus χειραγωγήθηκε για να δημιουργήσει SARS ως υποκατηγορία (κλάδος) της οικογένειας Beta Coronavirus
2. Υπήρξαν πάνω από 120 κατοχυρωμένα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχει «νέο» κοροναϊό. Ο φάκελος "Fauci / COVID-19" του David Martin περιγράφει όλες τις λεπτομέρειες: https://estateartistry.com/blog/dr-david-martin-releases-the-faucicovid-19-dossier-205-pages-22-years-of-research
3. Η πρώτη αίτηση ευρεσιτεχνίας για το εμβόλιο για την πρωτεΐνη S-spike κατατέθηκε το 2000 (Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 6372224) για τον κοροϊό σκύλου
4. Το SARS ΔΕΝ αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας ζωονοσολογικής τροποποίησης του Coronavirus. Η Fauci χρηματοδότησε την έρευνα και το NIAID δημιούργησε έναν «μολυσματικό αντιγραφικό ελαττωματικό κοροναϊό», στοχεύοντας ειδικά στους ανθρώπινους πνεύμονες, κατοχυρώνοντας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το SARS πριν από το 2002, πριν και σύντομα ακολουθούμενο από το φερόμενο ξέσπασμα στην Ασία.
5. Αυτή η ευρεσιτεχνία, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 7279327, καθορίζει συγκεκριμένη αλληλουχία γονιδίων για τον υποδοχέα ACE, τον τομέα δέσμευσης ACE2, την πρωτεΐνη ακίδων S1 και άλλα στοιχεία. Δεν ήταν μόνο κατασκευασμένο, αλλά θα μπορούσε να τροποποιηθεί συνθετικά στο εργαστήριο για να διανείμει εμβόλια HIV ή να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο
6. Το έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό του νέου ιού - εάν στην πραγματικότητα θεωρείτε αυτό που αναφέρουν ως νέο, θα βρείτε 73 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκδόθηκαν μεταξύ 2008 και 2019.
7. Δεν υπήρχε διαρροή στο εργαστήριο - αυτό ήταν ένας σκόπιμος βιοεξοπλισμός πρωτεϊνών αιχμής για ένεση στους ανθρώπους για να τους κάνουν να πάρουν εμβόλιο παν-κορανοϊού. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με ένα παθογόνο που απελευθερώθηκε.
Η τραγωδία είναι ότι τώρα καθόμαστε σε έναν κόσμο όπου έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που εγχέονται με μια αλληλουχία υπολογιστή που διεγείρει παθογόνα. Ποιο πωλείται σύμφωνα με αυτό που το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το ιατρικό επάγγελμα και το FDA στα δικά του κλινικά πρότυπα δεν θα πρότειναν ως εμβόλιο. Αλλά χρησιμοποιώντας τον όρο, στην πραγματικότητα υποβάλλονται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό που ήταν γνωστό ότι ήταν, μέχρι το 2005, ένα βιολογικό όπλο (80 mins, Υπότιτλοι).
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