Ανακοίνωση της Pfizer για τη συνεργασία της με εταιρείες Γονιδιακής Τροποποίησης.

Φανταστείτε να επεξεργάζεστε το DNA και να θεραπεύετε μια ασθένεια. Μια χούφτα μετοχών CRISPR - στις οποίες περιλαμβάνονται τώρα οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer (PFE) και Bayer (BAYRY) - πιστεύουν ότι η τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων είναι έτοιμη για την εμφάνιση της στην προσκήνιο.Οι ειδικοί λένε ότι οι θεραπείες που βασίζονται στην τεχνολογία CRISPR θα μπορούσαν σύντομα να αποτελέσουν μια τεράστια αγορά - και οι προοπτικές αυτές τραβούν την προσοχή των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών.Αυτόν τον μήνα η Bayer σύναψε συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία Mammoth Biosciences και η Pfizer ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία γονιδιακής επεξεργασίας Beam Therapeutics (BEAM).Αθροιστικά, οι συμφωνίες αξίζουν περίπου 2,75 δισ. δολάρια σε προκαταβολές και πληρωμές με βάση το στόχο (milestone). Επιτρέπουν στους φαρμακευτικούς κολοσσούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής για την επεξεργασία γονιδίων.«Βλέπω ότι ο τομέας βρίσκεται γενικά σε ένα σημείο καμπής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Beam, ο John Evans. «Και νομίζω ότι βρισκόμαστε πραγματικά στην αρχή της διαδικασίας για να δούμε τι είναι δυνατόν να γίνει με την επεξεργασία γονιδίων καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία - όπως η επεξεργασία βάσεων (του DNA) - αλλά και καθώς βελτιώνεται και η εφαρμογή της».Οι συμφωνίες έρχονται με την προσδοκία ότι η Crispr Therapeutics (CRSP) θα κυκλοφορήσει το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR το 2023. Ο διευθύνων σύμβουλος Sam Kulkarni λέει ότι η προσέγγιση της εταιρείας θα θεραπεύσει τη δρεπανοκυτταρική νόσο και τη β-θαλασσαιμία, δύο κληρονομικές ασθένειες του αίματος.Πέρυσι, η Intellia Therapeutics (NTLA) προκάλεσε το ενδιαφέρον στον τομέα, με τα σχέδιά της να αντιμετωπίσει δύο ηπατικές ασθένειες.Ενώ το Crispr άλλαζε κύτταρα εκτός του σώματος, η Intellia άλλαζε γονίδια μέσα στον άνθρωπο - και οι μετοχές του CRISPR εκτοξεύτηκαν. Ήταν η πρώτη φορά σε αυτόν τον τομέα- άλλες εταιρείες ελπίζουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Intellia. Η Editas Medicine (EDIT) έχει επίσης επεξεργαστεί γονίδια στο εσωτερικό ανθρώπων, αλλά τα αποτελέσματα αυτά εντοπίστηκαν στα μάτια σε μια διαταραχή που προκαλεί τύφλωση.«Ο κόσμος παρομοίασε (τα αποτελέσματα των δοκιμών της Intellia) με τον Νιλ Άρμστρονγκ που πήγε για πρώτη φορά στο φεγγάρι, επειδή κανείς δεν το είχε κάνει αυτό πριν», δήλωσε ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Luca Issi, στο Investor's Business Daily.Οι μετοχές CRISPR προσβλέπουν σε μια μεγάλη ευκαιρίαΈχει περάσει μια δεκαετία από τότε που η Jennifer Doudna και η Emmanuelle Charpentier ανέπτυξαν την τεχνολογία που είναι γνωστή ως CRISPR. Χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι μοριακών «ψαλιδιών», διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να κόψουν το ανθρώπινο γονιδίωμα και να αλλάξουν το DNA που βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων ασθενειών.Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα πιθανών χρήσεων για το CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), το οποίο σημαίνει «Ομαδοποιημένες και Κανονικά Διατεταγμένες, Σύντομες και Παλίνδρομες Επαναλήψεις». Η διαδικασία είναι προσαρμοσμένη από ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας γονιδιώματος στα βακτήρια.Τη συνέχεια απο το άρθρο θα τη βρείτε εδώ: