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Intoxication par l’aluminium – Le Journal de la Réplique avec J-B Fourtillan du 08/01/20
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https://www.tvlibertes.com/intoxication-par-laluminium-le-journal-de-la-replique-avec-j-b-fourtillan-du-08-01-20
Dans ce numéro du « Journal de la Réplique », Didier Rochard reçoit Jean-Bernard Fourtillan, professeur agrégé de chimie thérapeutique et de pharmacocinétique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Poitiers. Ils évoquent la toxicité de l’aluminium présent dans les 11 vaccins (sauf le ROR)rendus obligatoires par la loi du 30 décembre 2017 du ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Dans ce numéro du « Journal de la Réplique », Didier Rochard reçoit Jean-Bernard Fourtillan, professeur agrégé de chimie thérapeutique et de pharmacocinétique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Poitiers. Ils évoquent la toxicité de l’aluminium présent dans les 11 vaccins (sauf le ROR)rendus obligatoires par la loi du 30 décembre 2017 du ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
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