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МАТУШКА-ПРОФЕССОР О ВАКЦИНАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО... Матушка Александра провела встречу с прихожанами храма
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50249 views • July 13, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! Матушка Александра (доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Борисовна Кирилличева) провела встречу с прихожанами храма, который она посещает. Она всю свою жизнь занималась исследованиями в области воздействия вакцин и иммуномодуляторов на естественный иммунитет, при этом около 30 лет в небезызвестном институте им.Гамалеи.
Несколько месяцев назад она приняла монашество, но, как известно, бывших профессоров не бывает... Зная это, прихожане попросили её провести эту встречу и рассказать о более, чем 30-летних исследованиях. Людей на встречу пришло очень много (некоторым пришлось стоять на улице, поскольку помещение не могло вместить всех желающих), поэтому на записи, иногда, слышен небольшой шум. Слышно также, как люди очень живо реагируют на то, что говорит матушка Александра...
Несколько месяцев назад она приняла монашество, но, как известно, бывших профессоров не бывает... Зная это, прихожане попросили её провести эту встречу и рассказать о более, чем 30-летних исследованиях. Людей на встречу пришло очень много (некоторым пришлось стоять на улице, поскольку помещение не могло вместить всех желающих), поэтому на записи, иногда, слышен небольшой шум. Слышно также, как люди очень живо реагируют на то, что говорит матушка Александра...
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