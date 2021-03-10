Планета-тюрьма, книга стихов

Ода барановирусу



Барановирус показал

Как гнил сей мир, и до основы.

Фашизм уродам приказал -

Надеты новые оковы.



Уже давно нет места в нём

Уму, достоинству и чести.

Уже давно лишь в нём гниём,

Оставив все порывы мести.



Уже давно таланту нет

Пути в вонючем сём бедламе.

Уже давно лишь море бед —

Не жизнь, копание лишь в хламе.



Здесь дружба только лишь п#здёж,

Любовь здесь спорта вид, и только.

Один ты скоро пропадёшь.

В толпе паскудно, страшно, горько.



Оставит след здесь лишь дурак —

Не примет мир Огня, что в слове.

Лишь воспевать гнилой бардак,

Лишь блеять, позабыв о зове.



О зове сердца, что всегда

Путь верный для тебя покажет.

Не надо этого труда,

А надо что фашизм прикажет.



Фашизм давно здесь правит бал,

Меняя только лишь личины.

Не покоришься — ты пропал,

А покоришься — в вид скотины



Ты превратишься, став лишь тем,

Что хочет от тебя та свора,

Что правит ложью, а затем

Убьет тебя, и очень скоро.



Не долго будешь куковать

В вонючей луже сего мира.

Осталось только лишь взорвать

Сие подобие сортира!



Взорвать Огнем, что Солнца свет

Зажжет по нашему призыву.

Сожжет Огонь обитель бед —

Умрём в Огне мы все красиво.