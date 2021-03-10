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Планета-тюрьма, книга стихов
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31 views • March 10, 2021
Ода барановирусу
Барановирус показал
Как гнил сей мир, и до основы.
Фашизм уродам приказал -
Надеты новые оковы.
Уже давно нет места в нём
Уму, достоинству и чести.
Уже давно лишь в нём гниём,
Оставив все порывы мести.
Уже давно таланту нет
Пути в вонючем сём бедламе.
Уже давно лишь море бед —
Не жизнь, копание лишь в хламе.
Здесь дружба только лишь п#здёж,
Любовь здесь спорта вид, и только.
Один ты скоро пропадёшь.
В толпе паскудно, страшно, горько.
Оставит след здесь лишь дурак —
Не примет мир Огня, что в слове.
Лишь воспевать гнилой бардак,
Лишь блеять, позабыв о зове.
О зове сердца, что всегда
Путь верный для тебя покажет.
Не надо этого труда,
А надо что фашизм прикажет.
Фашизм давно здесь правит бал,
Меняя только лишь личины.
Не покоришься — ты пропал,
А покоришься — в вид скотины
Ты превратишься, став лишь тем,
Что хочет от тебя та свора,
Что правит ложью, а затем
Убьет тебя, и очень скоро.
Не долго будешь куковать
В вонючей луже сего мира.
Осталось только лишь взорвать
Сие подобие сортира!
Взорвать Огнем, что Солнца свет
Зажжет по нашему призыву.
Сожжет Огонь обитель бед —
Умрём в Огне мы все красиво.
Барановирус показал
Как гнил сей мир, и до основы.
Фашизм уродам приказал -
Надеты новые оковы.
Уже давно нет места в нём
Уму, достоинству и чести.
Уже давно лишь в нём гниём,
Оставив все порывы мести.
Уже давно таланту нет
Пути в вонючем сём бедламе.
Уже давно лишь море бед —
Не жизнь, копание лишь в хламе.
Здесь дружба только лишь п#здёж,
Любовь здесь спорта вид, и только.
Один ты скоро пропадёшь.
В толпе паскудно, страшно, горько.
Оставит след здесь лишь дурак —
Не примет мир Огня, что в слове.
Лишь воспевать гнилой бардак,
Лишь блеять, позабыв о зове.
О зове сердца, что всегда
Путь верный для тебя покажет.
Не надо этого труда,
А надо что фашизм прикажет.
Фашизм давно здесь правит бал,
Меняя только лишь личины.
Не покоришься — ты пропал,
А покоришься — в вид скотины
Ты превратишься, став лишь тем,
Что хочет от тебя та свора,
Что правит ложью, а затем
Убьет тебя, и очень скоро.
Не долго будешь куковать
В вонючей луже сего мира.
Осталось только лишь взорвать
Сие подобие сортира!
Взорвать Огнем, что Солнца свет
Зажжет по нашему призыву.
Сожжет Огонь обитель бед —
Умрём в Огне мы все красиво.
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