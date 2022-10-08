La timidez

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Sabemos de aquellos que rimaron con sus amos,
de aquellos que jugaron a hacerse los muertos,
de aquellos que resistieron con NO.
De timidez viste la esclavitud.
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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨💻