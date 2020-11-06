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EN VÉRITÉ (épisode 2) : Manipulation et guerre médiatique / "L'extracteur" et la zététique radicale - Thierry Casasnovas
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13 views • November 06, 2020
30 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3holi0Tc_JI
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
"En vérité" c'est une série de 4 vidéos (+ bonus) pour parler de l'histoire derrière l'histoire. Je me livre entièrement devant la caméra de Alex Ferrini et je mets aussi les points sur les "i". Dans ce second épisode nous allons parler de tout le cyber-harcèlement, l'incitation à la haine et la violence envers moi suite aux activités de l'Extracteur, dont l'identité a été trouvé : Krapo Dessin de l'équipe "Les Carencés". Ses méthodes sournoises, sa mise en avant par les médias et le gouvernement (SG-CIPDR qui a absorbé la MUVILUDES), le soutien de la zététique radicale, et de certaines figures veganes comme Maxime Ginolin et Ophélie Véron. Bien que ma politique a toujours été de ne pas consacrer d'énergies aux détracteurs, il était pour moi nécessaire d'informer sur tout ce que nous vivons depuis 9 mois et qui nous empêche de continuer notre activité normalement tout en affectant la santé de mes salariés et de tous ceux qui m'entourent.
NOUVEAU ! En cas de censure de Youtube, vous me retrouverez sur Odysee :
▶ https://odysee.com/@thierry-casasnovas-rgnr
CHAPITRAGE :
2:18 : Tentative de diversion pour empêcher l'autre d'avancer
3:46 : Pas d'arguments sur le fond = attaque sur la forme
5:10 : Les caricatures pour dissuader les gens de se faire sa propre opinion
7:15 : Envoyé Spécial et Le Journal du Dimanche
10:03 : Enquête auprès du Procureur de la République / Violation du secret
14:36 : Le persécuteur anonyme "l'Extracteur"
16:37 : Qui est "l'Extracteur" alias Krapo Dessin ?
18:50 : Sa ligne de défense concernant son passé auprès de Dieudonné et Soral
20:25 : Individu ou Collectif ?
24:29 : Cyber-harcèlement
25:32 : Le plus beau retournement de veste de l'histoire
27:17 : Le fanatisme
31:52 : Tentative d'Alex d'établir le dialogue - Diffamation
33:33 : Diffamation "Bourreau" et "Victime"
35:20 : Krapo porte plainte contre 1 de mes salariées
37:41 : Méthodes de harcèlement et appel à la haine
40:53 : Pressions sur Youtube pour faire sauter ma chaîne
43:20 : Krapo et la zététique radicale
45:50 : Mission de "l'Extracteur"
46:10 : Insulte et appel au meurtre
48:26 : Pressions sur les partenaires
48:57 : Dénonciation pour antisémitisme
49:49 : Contrefaçon pour semer la confusion
50:40 : Doxxing
52:30 : Qu'est-ce que la zététique ?
53:39 : Debunkage des FakeMed (pseudo-médecines)
56:14 : Biais de confirmation
58:15 : "Dieu" (la Nature) remplacée par la "Raison humaine"
59:05 : Le scientisme comme instrumentalisation de la science
1:00:12 : Pasteur et les cercles de St Simon
1:00:40 : Deux routes opposées pour appréhender le monde
1:02:27 : "l'Extracteur" soutenu par les médias mainstreams
1:03:39 : Dogmes et absolus ou l'absence de nuances
1:05:16 : Article de Futura Sciences sur l'adolescent diabétique en réanimation
1:09:06 : Pressions et intimidations des partenaires financiers
1:10:08 : Conspiracy Watch
1:10:34 : Tristan Mendes France et Stop Hate Money
1:11:57 : Le harcèlement en meute (Twitter)
1:13:47 : Biocoop rompt nos relations commerciales suite aux pressions
1:17:12 : Tipeee ferme mon compte suite aux pressions
1:17:30 : Complicité du gouvernement (SG-CIPDR)
1:19:56 : Débunkage du débunkage du débunkage...
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7:15 : Envoyé Spécial et Le Journal du Dimanche
10:03 : Enquête auprès du Procureur de la République / Violation du secret
14:36 : Le persécuteur anonyme "l'Extracteur"
16:37 : Qui est "l'Extracteur" alias Krapo Dessin ?
18:50 : Sa ligne de défense concernant son passé auprès de Dieudonné et Soral
20:25 : Individu ou Collectif ?
24:29 : Cyber-harcèlement
25:32 : Le plus beau retournement de veste de l'histoire
27:17 : Le fanatisme
31:52 : Tentative d'Alex d'établir le dialogue - Diffamation
33:33 : Diffamation "Bourreau" et "Victime"
35:20 : Krapo porte plainte contre 1 de mes salariées
37:41 : Méthodes de harcèlement et appel à la haine
40:53 : Pressions sur Youtube pour faire sauter ma chaîne
43:20 : Krapo et la zététique radicale
45:50 : Mission de "l'Extracteur"
46:10 : Insulte et appel au meurtre
48:26 : Pressions sur les partenaires
48:57 : Dénonciation pour antisémitisme
49:49 : Contrefaçon pour semer la confusion
50:40 : Doxxing
52:30 : Qu'est-ce que la zététique ?
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56:14 : Biais de confirmation
58:15 : "Dieu" (la Nature) remplacée par la "Raison humaine"
59:05 : Le scientisme comme instrumentalisation de la science
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