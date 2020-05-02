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Televizyonların Hepsi Tek Ağızdan Aynı Yalanları Söylüyor! - TÜRKÇE ALTYAZILI
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78 views • May 02, 2020
[ Hala uyumaya devam edecek miyiz? ]
● Sosyal medyada paylaşılan taraflı ve yalan haberler ülkemizi zehirliyor
● Daha kötüsü, birçok yayın organı, gerçekliğini kontrol etmeden aynı yalan haberleri tekrarlayıp duruyor.
● Hepsi aynı cümleleri tam olarak aynı şekilde tekrarlıyorlar!
--------------------------------------------------------------------------------
Televizyon kara bir kutudur. Kutuyu açarsınız, içinde kanallar vardır. Zihniniz bir kanala bağlanmış olur! ve aslında hepsi de aynı kanaldır. Uyutmanın kanalı!
Ve kanallarda programlar vardır. Yani o programlar zihninizi programlamak için yapılmıştır.
Ve yavaş yavaş kendinizi unutur, hipnotize olmuş bir şekilde programlanırsınız...
...
Bu videoda televizyon kanallarının nasıl tek bir ağızdan konuştuğunu ve söyledikleri yalanlardan birisine şahit olacaksınız.
...
İyi seyirler sevgiyle kalın
ve KORKUYA İNANMAYIN!
[ Ahmet Çınar ]
--------------------------------------------------------------------------------
Televizyondaki haberlerin bize Dünya çapında olan olaylar konusunda
doğruyu söylediğine inanıyor musunuz?
"'End Times Productions' youtube kanalı"
-Selam! Ben Fox ve Antonio'dan Jessica Headley
-Ben de Ryan Wolfe.
-Bizim en büyük sorumluluğumuz, 'Hazine Vadisi Topluluğu'na hizmet etmektir.
(Hepsi hizmet ettikleri yerel topluluğun isimlerini söylüyor)
CBS 4 haberleri olarak sunduğumuz dengeli ve doğru haber anlayışından gurur duyuyoruz.
--'Ama' diye başlıyor ve hepsi aynı ağızdan ülkelerini zehirleyen bazı haberlerden dem vuruyor--
ülkemizi zehirleyen...
Sosyal medyada paylaşılan taraflı ve yalan haberler ülkemizi zehirliyor ve
daha kötüsü, bir çok yayın organı, gerçekliğini kontrol etmeden aynı yalan haberleri tekrarlayıp duruyor.
--Hepsi aynı cümleleri tam olarak aynı şekilde tekrarlıyorlar!!--
-Bu haberler demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir...
Biraz önce gördükleriniz, televizyondaki haberlerin
aslında hiç de haber olmadıklarına ama bizi yöneten elitlerin
bizi programlamak amacıyla kullandıkları bir araç olduğuna mükemmel bir örnektir.
Haber başlığı:
"Suriye'de Kriz"
-ABC haber ajansı tarafından gönderilen bu görüntüler
-Suriye sınırındaki Tel Abdad'da Türk kuvvetlerinin gazabını gösteriyor!
-Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abdad'da bombalama yapıyorlar!
-Bu video Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırında sivilleri nasıl öldürdüğünü gösteriyor!..
Bu video televizyonda 19 Ekim 2019'da gösterildi
ve anlatanlardan da duyabilirsiniz, bütün haber ajansları ABC ve diğerleri...
Türkiye'nin, müttefikimiz Suriye'yi nasıl bombaladığını anlatıyor.
Buradaki sorun şu ki
Bu görüntüler aslında Amerika'daki Kentucky eyaletinde çekilen bir silah şovudan görüntüler!!!
-Amerika tarafında Işid'e karşı savaşan kuşlar!
-Şu an'da Türk kuvvetlerinin, müttefiklerimiz üzerinde uyguladığı trajedinin korkunç haberlerini alıyoruz!
ABC ajansının Suriye'deki katliam dediği şey...
aslında Kentucky eyaletinde çekilmiş görüntüler!..
Vallahi de öyle! :)
Altta gösteriyi izleyen seyirciler var.
"Suriye'deki Katliam!"
İşte görüyorsunuz!
Bütün medya Türk kuvvetlerinin Suriye'deki müttefikimizi nasıl bombaladığına dair haber yaparken,
görüntüler aslında Amerika'daki Kentucky eyaletinde yapılan bir silah şovu!
Uyanık kalın!
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
--------------------------------------------------------------------------------
19.04.2020
► Kaynak/Source: https://youtu.be/zWIu0LTE1qI (Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış / Awaken to Truth)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/aOlUYmUyjJg (End Times Productions)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/8KohYmHN-N8 (RichieFromBoston)
● Sosyal medyada paylaşılan taraflı ve yalan haberler ülkemizi zehirliyor
● Daha kötüsü, birçok yayın organı, gerçekliğini kontrol etmeden aynı yalan haberleri tekrarlayıp duruyor.
● Hepsi aynı cümleleri tam olarak aynı şekilde tekrarlıyorlar!
--------------------------------------------------------------------------------
Televizyon kara bir kutudur. Kutuyu açarsınız, içinde kanallar vardır. Zihniniz bir kanala bağlanmış olur! ve aslında hepsi de aynı kanaldır. Uyutmanın kanalı!
Ve kanallarda programlar vardır. Yani o programlar zihninizi programlamak için yapılmıştır.
Ve yavaş yavaş kendinizi unutur, hipnotize olmuş bir şekilde programlanırsınız...
...
Bu videoda televizyon kanallarının nasıl tek bir ağızdan konuştuğunu ve söyledikleri yalanlardan birisine şahit olacaksınız.
...
İyi seyirler sevgiyle kalın
ve KORKUYA İNANMAYIN!
[ Ahmet Çınar ]
--------------------------------------------------------------------------------
Televizyondaki haberlerin bize Dünya çapında olan olaylar konusunda
doğruyu söylediğine inanıyor musunuz?
"'End Times Productions' youtube kanalı"
-Selam! Ben Fox ve Antonio'dan Jessica Headley
-Ben de Ryan Wolfe.
-Bizim en büyük sorumluluğumuz, 'Hazine Vadisi Topluluğu'na hizmet etmektir.
(Hepsi hizmet ettikleri yerel topluluğun isimlerini söylüyor)
CBS 4 haberleri olarak sunduğumuz dengeli ve doğru haber anlayışından gurur duyuyoruz.
--'Ama' diye başlıyor ve hepsi aynı ağızdan ülkelerini zehirleyen bazı haberlerden dem vuruyor--
ülkemizi zehirleyen...
Sosyal medyada paylaşılan taraflı ve yalan haberler ülkemizi zehirliyor ve
daha kötüsü, bir çok yayın organı, gerçekliğini kontrol etmeden aynı yalan haberleri tekrarlayıp duruyor.
--Hepsi aynı cümleleri tam olarak aynı şekilde tekrarlıyorlar!!--
-Bu haberler demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir.
-bu durum demokrasimiz için son derece tehlikelidir...
Biraz önce gördükleriniz, televizyondaki haberlerin
aslında hiç de haber olmadıklarına ama bizi yöneten elitlerin
bizi programlamak amacıyla kullandıkları bir araç olduğuna mükemmel bir örnektir.
Haber başlığı:
"Suriye'de Kriz"
-ABC haber ajansı tarafından gönderilen bu görüntüler
-Suriye sınırındaki Tel Abdad'da Türk kuvvetlerinin gazabını gösteriyor!
-Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abdad'da bombalama yapıyorlar!
-Bu video Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırında sivilleri nasıl öldürdüğünü gösteriyor!..
Bu video televizyonda 19 Ekim 2019'da gösterildi
ve anlatanlardan da duyabilirsiniz, bütün haber ajansları ABC ve diğerleri...
Türkiye'nin, müttefikimiz Suriye'yi nasıl bombaladığını anlatıyor.
Buradaki sorun şu ki
Bu görüntüler aslında Amerika'daki Kentucky eyaletinde çekilen bir silah şovudan görüntüler!!!
-Amerika tarafında Işid'e karşı savaşan kuşlar!
-Şu an'da Türk kuvvetlerinin, müttefiklerimiz üzerinde uyguladığı trajedinin korkunç haberlerini alıyoruz!
ABC ajansının Suriye'deki katliam dediği şey...
aslında Kentucky eyaletinde çekilmiş görüntüler!..
Vallahi de öyle! :)
Altta gösteriyi izleyen seyirciler var.
"Suriye'deki Katliam!"
İşte görüyorsunuz!
Bütün medya Türk kuvvetlerinin Suriye'deki müttefikimizi nasıl bombaladığına dair haber yaparken,
görüntüler aslında Amerika'daki Kentucky eyaletinde yapılan bir silah şovu!
Uyanık kalın!
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
--------------------------------------------------------------------------------
19.04.2020
► Kaynak/Source: https://youtu.be/zWIu0LTE1qI (Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış / Awaken to Truth)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/aOlUYmUyjJg (End Times Productions)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/8KohYmHN-N8 (RichieFromBoston)
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